Οδικές συγκρούσεις: Πλέον μπορείτε να μετακινείτε τα αυτοκίνητά σας – Δείτε υπό ποιες προϋποθέσεις

Οι σχετικές τροποποιήσεις δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 Ιουλίου, 2025 (Παράρτημα Ι, Μέρος Ι) μέσω του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3), Νόμου του 2025 (Ν. 146(Ι)/2025).

Συγκεκριμένα, ισχύουν τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης μεταξύ μηχανοκίνητων οχημάτων σε οποιαδήποτε οδό, περιλαμβανομένων ανοιχτού χώρου, πλατείας ή/και δημόσιου χώρου, εφόσον οι εμπλεκόμενοι οδηγοί συναινούν στη μετακίνηση των οχημάτων τους και νοουμένου ότι πληρούνται βασικές προϋποθέσεις, τα ενεχόμενα οχήματα μετακινούνται στο πλησιέστερο σημείο, προκειμένου να μην παρακωλύεται η τροχαία κίνηση.

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

(α) να μην υπάρχουν εμφανείς σωματικές βλάβες σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο

(β) να μην υποβάλλεται παράπονο για τραυματισμό προσώπου και οι οδηγοί να έχουν ελέγξει τα έγγραφα τους και να έχουν διαπιστώσει ότι είναι έγκυρα και σε ισχύ, γεγονότα που υποδηλώνουν ότι δεν χρειάζεται η παρέμβαση ή/και παρουσία της Αστυνομίας στη σκηνή

(γ) τα ενεχόμενα οχήματα να μπορούν να μετακινηθούν χωρίς ρυμούλκηση και χωρίς πρόκληση περαιτέρω βλάβης είτε σε αυτά είτε στο οδόστρωμα· και

(δ) να καθίσταται δυνατή η μετακίνηση, τόσο από πλευράς ασφάλειας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου όσο και από πλευράς τροχαίας κίνησης.

Βάσει της ίδιας νομοθεσίας, η μετακίνηση των οχημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται από τους οδηγούς ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο κατέχει έγκυρη και σε ισχύ άδεια οδήγησης, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη, κατόπιν εντολής του οδηγού.

Πριν τη μετακίνηση των οχημάτων, οι εμπλεκόμενοι οδηγοί οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις ασφαλιστικές τους εταιρείες για την πρόκληση της οδικής σύγκρουσης και να ανταλλάζουν μεταξύ τους τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Τα ονοματεπώνυμα τους Τους αριθμούς των πιστοποιητικών των ασφαλιστικών τους συμβολαίων Τους αριθμούς άδειας οδήγησής τους Τα στοιχεία του οχήματός τους (αριθμούς εγγραφής, μάρκα, τύπος και χρώμα) και Τους αριθμούς των τηλεφώνων τους

Επιπρόσθετα, οι οδηγοί θα πρέπει να προβαίνουν τάχιστα σε λήψη φωτογραφιών από τη σκηνή της οδικής σύγκρουσης, οι οποίες να περιλαμβάνουν:

● τα μηχανοκίνητα οχήματα στην τελική τους θέση μετά την οδική σύγκρουση

● τους αριθμούς εγγραφής των εμπλεκομένων οχημάτων

● τις προκληθείσες ζημιές και

● τον περιβάλλοντα χώρο

Επίσης, οι οδηγοί θα πρέπει να ανταλλάζουν μεταξύ τους τις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί και να τις αποστέλλουν σε πρόσωπο το οποίο τους υποδεικνύεται από την ασφαλιστική τους εταιρεία ή σε αντιπρόσωπο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος οδηγός αδυνατεί να προβεί σε λήψη φωτογραφιών, μπορεί να ζητήσει όπως η λήψη των φωτογραφιών πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο ή από πρόσωπο της εμπιστοσύνης του ή αντιπρόσωπο της ασφαλιστικής του εταιρείας ή πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από αυτήν.

Οι οδηγοί θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα, έτσι ώστε τόσο οι φωτογραφίες όσο και γενικότερα τα δεδομένα που ανταλλάζονται να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Οι πρόνοιες της νομοθεσίας για μετακίνηση των οχημάτων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης στην οποία εμπλέκεται ανασφάλιστο ή κυβερνητικό όχημα ή σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε οδηγός εγκαταλείψει τη σκηνή της οδικής σύγκρουσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται, αλλά και οι φωτογραφίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με την οδική σύγκρουση. Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατό να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ή ποινή.

Οι οδηγοί προτρέπονται όπως λαμβάνουν υπόψη τους το αυτούσιο κείμενο της νομοθεσίας, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.