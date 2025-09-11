Πυρκαγιά στο Πάρκο Ακαδημίας - Γυναίκα με το λιγοστό νερό που είχε στην κατοχή της, κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025 και ώρα 13:15 εντοπίστηκε εστία καπνού σε πολύ αρχικό στάδιο, στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στη Λευκωσία. Καταβλήθηκε προσπάθεια κατάσβεσης από διερχόμενο πολίτη, η οποία ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Λόγω της άμεσης ανταπόκρισης, το επεισόδιο αντιμετωπίστηκε άμεσα προτού εξελιχθεί σε πυρκαγιά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κυρία που εντόπισε την εστία και με το λιγοστό νερό που είχε στην κατοχή της, κατάφερε να αποτρέψει την εξέλιξη σε πυρκαγιά. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των δασών μας.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.