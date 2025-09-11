Ecommbx
Προσοχή: Συναγερμός για επικίνδυνες επεκτάσεις καλωδίου – Τι πρέπει να κάνουν καταναλωτές και καταστηματάρχες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Συναγερμός για επικίνδυνες επεκτάσεις καλωδίου – Τι πρέπει να κάνουν καταναλωτές και καταστηματάρχες

 11.09.2025 - 23:27
Προσοχή: Συναγερμός για επικίνδυνες επεκτάσεις καλωδίου – Τι πρέπει να κάνουν καταναλωτές και καταστηματάρχες

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας τις επεκτάσεις καλωδίου SR/03093/25 και SR/03111/25 που αποσύρονται από την ευρωπαϊκή αγορά, να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν το Τμήμα.

Tο Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή. Παρακαλεί επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημεία πώλησης των πιο πάνω προϊόντων να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα.

Οι επεκτάσεις που αποσύρονται κοινοποιήθηκαν κατά την 35η εβδομάδα του 2025, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), προσθέτοντας ότι λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη σχετική ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τον αριθμό γνωστοποίησης κάθε προϊόντος.

Σημειώνει δε ότι σε περίπτωση ανάκλησης, οικονομικοί φορείς που διέθεσαν ή διαθέτουν τα υπό απόσυρση προϊόντα οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προϊόντα να ανακληθούν αμέσως από την αγορά και είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Υπενθυμίζει επίσης ότι σε περίπτωση απόσυρσης, σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Συμπληρώνει ότι στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Είμαστε εδώ για να μεταρρυθμίσουμε το κράτος με ένα και μοναδικό στόχο: να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

