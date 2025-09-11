Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠίεση: Τι θα συμβεί αν τρώμε ένα κουταλάκι αλάτι λιγότερο την ημέρα
ΥΓΕΙΑ

Πίεση: Τι θα συμβεί αν τρώμε ένα κουταλάκι αλάτι λιγότερο την ημέρα

 11.09.2025 - 23:57
Πίεση: Τι θα συμβεί αν τρώμε ένα κουταλάκι αλάτι λιγότερο την ημέρα

Σημαντική πτώση στις τιμές της αρτηριακής πίεσης θα παρατηρήσουν όσοι αποφασίσουν να μειώσουν κατά ένα κουταλάκι το αλάτι που καταναλώνουν ημερησίως.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο Scientific Sessions 2023 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και δημοσιεύεται στο Journal of the American Medical Association, πρόκειται για κίνηση αποτελεσματική και ανεξάρτητη από το αν ακολουθείται αντιϋπερτασική αγωγή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή Deepak Gupta, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt στις ΗΠΑ, η μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης (μεγάλη) κατά περίπου 6 μονάδες (χιλιοστά της στήλης υδραργύρου/mm Hg) που πέτυχαν οι συμμετέχοντες με τη διατροφική παρέμβαση ήταν συγκρίσιμη με τα αποτελέσματα ενός ευρέως χρησιμοποιούμενο φαρμάκου εκλογής για την υπέρταση. Το 70-75% όλων των συμμετεχόντων κατάφεραν να δουν την πίεσή τους να πέφτει, πρόσθεσε η Norrina Allen, Ph.D., καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern.

Η μελέτη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες για τη διερεύνηση της επίδρασης από τη μείωση του νατρίου (αλάτι) στη διατροφή στην αρτηριακή πίεση. Στόχος της ήταν να αποδείξει ότι η ημερήσια πρόσληψη 1.500 mg αλατιού (ένα κουταλάκι) που συστήνει η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη της υπέρτασης, της μεγαλύτερης απειλής για την καρδιά.

Η μελέτη

Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν 213 άτομα 50 έως 70 ετών από τις πόλεις Μπέρμιγχαμ, Αλαμπάμα και Σικάγο. Χωρίστηκαν τυχαία σε δύο διατροφικές ομάδες, μία με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο (2.200 mg ημερησίως επιπλέον της συνήθους διατροφής τους) και μια με χαμηλή περιεκτικότητα (500 mg συνολικά ημερησίως) τις οποίες ακολούθησαν για μία εβδομάδα. Μετά τις επτά ημέρες, τα διατροφικά μοτίβα αντιστράφηκαν. Πριν από κάθε επίσκεψη στο πλαίσιο της μελέτης, γινόταν μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και συλλογή ούρων 24ωρου.

Συγκριτικά με την πλούσια σε αλάτι διατροφή, η δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο σχετίστηκε με μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 7 έως 8 μονάδες, και κατά 6 μονάδες συγκριτικά με τη συνήθη διατροφή των συμμετεχόντων. Συνολικά, το 72% των συμμετεχόντων κατέγραψαν μείωση της συστολικής αρτηριακής τους πίεσης χάρη στη δίαιτα με λίγο αλάτι έναντι της συνηθισμένης διατροφής.

«Η μείωση της αρτηριακής πίεσης από τη χαμηλότερη διατροφική πρόσληψη νατρίου παρατηρήθηκε σε όλα σχεδόν τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με φυσιολογική πίεση, υψηλή αρτηριακή πίεση και ρυθμισμένη ή αρρύθμιστη υπέρταση. Όπως κάθε μορφή σωματικής δραστηριότητας είναι καλύτερη από την ακινησία για τους περισσότερους ανθρώπους, έτσι και οποιαδήποτε μείωση του νατρίου στη διατροφή είναι πιθανώς καλύτερη από το τίποτα όταν πρόκειται για την αρτηριακή πίεση» σχολίασε ο Δρ Gupta.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η ασφάλεια της διατροφικής παρέμβασης και τα άμεσα αποτελέσματά της σε μόλις επτά ημέρες λειτουργούν υπέρ της αναθεώρησης της οδηγίας για την ημερήσια πρόσληψη αλατιού, δεδομένου μάλιστα ότι υποκατάστατά του και προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο διατίθενται σε αφθονία.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Κράτηση» πέντε Ε/κ: Απέσυρε την «καταγγελία» της μια παραπονούμενη – Νόμιζε πως ήταν κλέφτες
Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!
Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €1.000.000
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες
Στέλεχος του Υπ. Παιδείας ενώπιον της Δικαιοσύνης για υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης - Ανάμεσα στα θύματα και ανήλικη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή: Συναγερμός για επικίνδυνες επεκτάσεις καλωδίου – Τι πρέπει να κάνουν καταναλωτές και καταστηματάρχες

 11.09.2025 - 23:27
Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Είμαστε εδώ για να μεταρρυθμίσουμε το κράτος με ένα και μοναδικό στόχο: να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

  •  11.09.2025 - 19:09
«Κράτηση» πέντε Ε/κ: Απέσυρε την «καταγγελία» της μια παραπονούμενη – Νόμιζε πως ήταν κλέφτες

«Κράτηση» πέντε Ε/κ: Απέσυρε την «καταγγελία» της μια παραπονούμενη – Νόμιζε πως ήταν κλέφτες

  •  11.09.2025 - 20:52
Στέλεχος του Υπ. Παιδείας ενώπιον της Δικαιοσύνης για υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης - Ανάμεσα στα θύματα και ανήλικη

Στέλεχος του Υπ. Παιδείας ενώπιον της Δικαιοσύνης για υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης - Ανάμεσα στα θύματα και ανήλικη

  •  11.09.2025 - 22:22
Το FBI ψάχνει τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ: Οι φωτογραφίες του υπόπτου, φωνές για εκδίκηση και διχασμός στις ΗΠΑ

Το FBI ψάχνει τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ: Οι φωτογραφίες του υπόπτου, φωνές για εκδίκηση και διχασμός στις ΗΠΑ

  •  11.09.2025 - 23:06
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €1.000.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €1.000.000

  •  11.09.2025 - 22:05
Αντιδρούν οι θαλασσαιμικοί για «λανθασμένη» προκήρυξη θέσης ιατρού στο ΓΝ Λεμεσού – Έστειλαν επιστολή σε ΟΚΥπΥ και Υπ. Υγείας

Αντιδρούν οι θαλασσαιμικοί για «λανθασμένη» προκήρυξη θέσης ιατρού στο ΓΝ Λεμεσού – Έστειλαν επιστολή σε ΟΚΥπΥ και Υπ. Υγείας

  •  11.09.2025 - 20:07
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες

Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες

  •  11.09.2025 - 19:36
Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

  •  11.09.2025 - 19:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα