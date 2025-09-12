«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα

Ο κ. Δημητρίου υπενθύμισε ότι η σχετική πρόταση είχε κατατεθεί από τον ίδιο, ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών και η κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλείται μετά από μικρές συγκρούσεις. Όπως ανέφερε, παρά την ενημέρωση που εξέδωσε χθες η Αστυνομία, οι οδηγοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τις νέες πρόνοιες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σημείωσε, ήταν δύο μικροατυχήματα που καταγράφηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε κυκλικό κόμβο στη Λακατάμεια. «Οι εμπλεκόμενοι δεν γνώριζαν ότι μπορούσαν να μετακινήσουν τα οχήματά τους. Στο ένα περιστατικό μίλησα με τους οδηγούς και στη συνέχεια τα μετέφεραν, όμως είχε ήδη δημιουργηθεί μεγάλη ουρά», είπε.

Ο βουλευτής τόνισε πως η ευθύνη για την ενημέρωση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην Αστυνομία, αλλά θα πρέπει να αναληφθεί και από τις ασφαλιστικές εταιρείες. «Οι εταιρείες έχουν πρόσβαση στους πελάτες τους, μπορούν άμεσα να τους ενημερώσουν με μηνύματα ή emails για τις αλλαγές».

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρόσθεσε θα πρέπει να καθοδηγήσουν τους οδηγούς έτσι ώστε να κάνουν τα βασικά βήματα πρωτού μετακινήσουν τα οχήματα τους:

Έλεγχος ασφάλισης

Φωτογράφιση της σκηνής

Μετακίνηση του οχήματος εφόσον είναι ασφαλές

Παράλληλα, είπε πως θα φέρει το θέμα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, ζητώντας απαντήσεις από τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών. «Πρέπει να ξεκαθαρίσουν αν πράγματι ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να ακολουθούν τη νομοθεσία ή αν συνεχίζουν να τους αποτρέπουν από το να μετακινούν τα αυτοκίνητά τους», κατέληξε.