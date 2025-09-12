Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΤο φθινόπωρο έχει γεύση Starbucks: Pumpkin Spice, Tiramisu και Matcha σε μοναδικούς συνδυασμούς
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το φθινόπωρο έχει γεύση Starbucks: Pumpkin Spice, Tiramisu και Matcha σε μοναδικούς συνδυασμούς

 12.09.2025 - 10:01
Το φθινόπωρο έχει γεύση Starbucks: Pumpkin Spice, Tiramisu και Matcha σε μοναδικούς συνδυασμούς

Το φθινόπωρο έφτασε και στα Starbucks σημαίνει μόνο ένα πράγμα: η επιστροφή των γεύσεων που όλοι περιμένουν κάθε χρόνο με ανυπομονησία.

Το εμβληματικό Pumpkin Spice Latte, το ρόφημα που έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια για εκατομμύρια λάτρεις των Starbucks σε όλο τον κόσμο, είναι ξανά εδώ και προσφέρεται σε όλες του τις εκδοχές, έτοιμο να χαρίσει την πιο απολαυστική φθινοπωρινή εμπειρία.

Το κλασικό Pumpkin Spice Latte συνδυάζει τον signature espresso των Starbucks με pumpkin flavour sauce και ατμισμένο γάλα, ολοκληρωμένο με σαντιγί και το χαρακτηριστικό pumpkin spice topping. Για όσους προτιμούν μια πιο δροσερή επιλογή, το Iced Pumpkin Spice Latte προσφέρει την ίδια αγαπημένη γεύση με γάλα και πάγο.

Φέτος, οι επισκέπτες θα βρουν στο μενού και νέες προτάσεις που αντλούν έμπνευση από το πιο κλασικό ιταλικό γλυκό. Το Tiramisu Velvet Latte συνδυάζει mascarpone sauce με espresso και γάλα, ενώ ολοκληρώνεται με mocha drizzle, mascarpone cream cold foam και mocha powder, δημιουργώντας έναν πλούσιο και απολαυστικό συνδυασμό. Για μια πιο ανάλαφρη και δροσερή εμπειρία, το Tiramisu Cream Iced Latte παντρεύει τον καφέ με γάλα και πάγο, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά αρώματα του τιραμισού.

Ακολουθώντας τη δυναμική τάση του matcha, το μενού εμπλουτίζεται με νέες και απρόσμενες γεύσεις. Οι λάτρεις του matcha θα έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν τα Pumpkin Spice Matcha Latte, Iced Pumpkin Spice Matcha Latte, Tiramisu Matcha Latte και Iced Tiramisu Matcha Latte, ροφήματα που συνδυάζουν δύο μεγάλες αγαπημένες τάσεις σε μοναδικούς συνδυασμούς.

Για τα Starbucks, το φθινόπωρο είναι πάντα μια ξεχωριστή εποχή. Το Pumpkin Spice Latte έχει πλέον καθιερωθεί ως παράδοση, ενώ οι νέες γεύσεις φέρνουν φρεσκάδα και καινοτομία στο μενού. Με κλασικές αλλά και καινούριες επιλογές, οι επισκέπτες καλούνται να απολαύσουν την αγαπημένη τους εποχή με τον πιο γευστικό τρόπο, στα καταστήματα Starbucks.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobasket: Από που θα δείτε τον σούπερ ημιτελικό Ελλάδα-Τουρκία - Σε ανοικτή μετάδοση
Αυθόρμητη στάση εργασίας σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό – Ποιος ο λόγος – Δείτε φωτογραφία
Έχετε σκύλο; 5 πράγματά του που είναι καλύτερα να πετάξετε
Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ» : «Απαράδεκτη η στάση του ΔΗΚΟ απέναντι στην ΕΔΕΚ» - Αποκλείει επανεκλογή και τοποθετείται για Αποστόλου
Σπίτι με... απ' όλα: Από σκούτερ μέχρι... μουσικά όργανα – Χειροπέδες σε 42χρονο για παράνομη κατοχή περιουσίας
Σοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Οι ασφαλιστικές να ενημερώσουν τους οδηγούς για τις αλλαγές στα μικροατυχήματα» – Πότε μπορούν να μετακινηθούν τα αυτοκίνητα

 12.09.2025 - 09:49
Επόμενο άρθρο

Eurobank: Τι έχει ήδη αλλάξει και τι παραμένει σταθερό - Τι έρχεται στην επόμενη φάση

 12.09.2025 - 10:04
Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Στην Κύπρο βρίσκεται από την Πέμπτη το βράδυ, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

  •  12.09.2025 - 06:30
Συναγερμός στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε φαρμακείο - Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε φαρμακείο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  12.09.2025 - 09:50
Αίθουσες χωρίς κλιματισμό έστειλαν μαθήτρια στο νοσοκομείο; – Οι γονείς καταγγέλλουν, ο ΟΚΥπΥ απαντά

Αίθουσες χωρίς κλιματισμό έστειλαν μαθήτρια στο νοσοκομείο; – Οι γονείς καταγγέλλουν, ο ΟΚΥπΥ απαντά

  •  12.09.2025 - 08:50
Σοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή

Σοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή

  •  12.09.2025 - 06:36
Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

Σοβαρό τροχαίο: Βαν παρέσυρε 23χρονο πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

  •  12.09.2025 - 10:09
Δολοφονία Κερκ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου στη δημοσιότητα – Πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες

Δολοφονία Κερκ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου στη δημοσιότητα – Πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες

  •  12.09.2025 - 08:11
Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

  •  12.09.2025 - 08:29
Eurobasket: Από που θα δείτε τον σούπερ ημιτελικό Ελλάδα-Τουρκία - Σε ανοικτή μετάδοση

Eurobasket: Από που θα δείτε τον σούπερ ημιτελικό Ελλάδα-Τουρκία - Σε ανοικτή μετάδοση

  •  12.09.2025 - 08:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα