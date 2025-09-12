Κατεχόμενα: Ιδού οι οκτώ υποψηφίοι για τις «προεδρικές εκλογές» - Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»
Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «συμβουλίου», οι υποψήφιοι, με τη σειρά που κατέθεσαν την αίτησή τους, είναι οι εξής: Ιμπραχίμ Γιαζιτζί (ανεξάρτητος), Οσμάν Ζορμπά (υποψήφιος του Κόμματος Σοσιαλιστικής Κύπρου), Ερσίν Τατάρ (ανεξάρτητος), Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ (ανεξάρτητος), Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (ανεξάρτητος), Τουφάν Ερχιουρμάν (Υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος), Αχμέτ Μποράν (ανεξάρτητος) και Χιουσεγίν Γκιουρλέκ (ανεξάρτητος)
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
