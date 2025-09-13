Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ44χρονος επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τρεις συλλήψεις και ναρκωτικά σε συντονισμένη επιχείρηση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

44χρονος επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τρεις συλλήψεις και ναρκωτικά σε συντονισμένη επιχείρηση

 13.09.2025 - 11:30
44χρονος επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τρεις συλλήψεις και ναρκωτικά σε συντονισμένη επιχείρηση

Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5:00 τα ξημερώματα σήμερα, στοχευμένη επιχείρηση σε περιοχές της Λεμεσού, στο πλαίσιο πρόληψης του σοβαρού εγκλήματος, της νεανικής παραβατικότητας και οχληρίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 300 ελέγχων σε οχήματα και πρόσωπα, καθώς και 75 έλεγχοι αλκοόλης, ενώ προέκυψαν 39 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα. Επίσης, κατακρατήθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα και εννέα μοτοσικλέτες για περαιτέρω εξετάσεις.
Παράλληλα, συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά, επίθεση εναντίον αστυνομικού και κατοχή επιθετικού οργάνου.

Συγκεκριμένα, στην κατοχή 19χρονου μοτοσικλετιστή εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα 45χρονου, ο οποίος προέβη σε διάφορες τροχαίες παραβάσεις, εντοπίστηκε συσκευή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου, μετά την ανακοπή 44χρονου οδηγού μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, λόγω διάπραξης τροχαίων παραβάσεων, ο 44χρονος επιτέθηκε σε μέλος της Αστυνομίας.

Οι έλεγχοι της Αστυνομίας συνεχίζονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, παγκύπρια. Στόχος είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού και η πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Video: Απρόοπτο στον αέρα του Sigma - Εκφώνησε άλλη είδηση ο παρουσιαστής - «Έχουμε κάνει λάθος»
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
44χρονος επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τρεις συλλήψεις και ναρκωτικά σε συντονισμένη επιχείρηση
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σωτήρης Στέλιου: Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Φωτογραφία
Ξέσπασε φωτιά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εκκένωσαν τις αίθουσες οι φοιτητές
Άννα Βίσση: Οι οδηγίες που δόθηκαν για τις συναυλίες και όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν πας Καλλιμάρμαρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Απρόοπτο στον αέρα του Sigma - Εκφώνησε άλλη είδηση ο παρουσιαστής - «Έχουμε κάνει λάθος»

 13.09.2025 - 11:13
Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

  •  13.09.2025 - 07:19
44χρονος επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τρεις συλλήψεις και ναρκωτικά σε συντονισμένη επιχείρηση

44χρονος επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τρεις συλλήψεις και ναρκωτικά σε συντονισμένη επιχείρηση

  •  13.09.2025 - 11:30
Ξέσπασε φωτιά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εκκένωσαν τις αίθουσες οι φοιτητές

Ξέσπασε φωτιά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εκκένωσαν τις αίθουσες οι φοιτητές

  •  13.09.2025 - 08:53
Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο-φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ - Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο-φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ - Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του

  •  13.09.2025 - 08:23
Γιατί τα νέα ζευγάρια στην Κύπρο δεν τολμούν να κάνουν παιδιά;

Γιατί τα νέα ζευγάρια στην Κύπρο δεν τολμούν να κάνουν παιδιά;

  •  13.09.2025 - 07:27
Πυρκαγιά σε δωμάτιο σάουνας τα ξημερώματα - Η σκηνή φρουρείται

Πυρκαγιά σε δωμάτιο σάουνας τα ξημερώματα - Η σκηνή φρουρείται

  •  13.09.2025 - 09:29
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

  •  13.09.2025 - 10:01
Video: Απρόοπτο στον αέρα του Sigma - Εκφώνησε άλλη είδηση ο παρουσιαστής - «Έχουμε κάνει λάθος»

Video: Απρόοπτο στον αέρα του Sigma - Εκφώνησε άλλη είδηση ο παρουσιαστής - «Έχουμε κάνει λάθος»

  •  13.09.2025 - 11:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα