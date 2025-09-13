44χρονος επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τρεις συλλήψεις και ναρκωτικά σε συντονισμένη επιχείρηση

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 300 ελέγχων σε οχήματα και πρόσωπα, καθώς και 75 έλεγχοι αλκοόλης, ενώ προέκυψαν 39 καταγγελίες για τροχαία αδικήματα. Επίσης, κατακρατήθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα και εννέα μοτοσικλέτες για περαιτέρω εξετάσεις.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά, επίθεση εναντίον αστυνομικού και κατοχή επιθετικού οργάνου.

Συγκεκριμένα, στην κατοχή 19χρονου μοτοσικλετιστή εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα 45χρονου, ο οποίος προέβη σε διάφορες τροχαίες παραβάσεις, εντοπίστηκε συσκευή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου, μετά την ανακοπή 44χρονου οδηγού μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, λόγω διάπραξης τροχαίων παραβάσεων, ο 44χρονος επιτέθηκε σε μέλος της Αστυνομίας.

Οι έλεγχοι της Αστυνομίας συνεχίζονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, παγκύπρια. Στόχος είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού και η πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος.