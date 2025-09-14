Ecommbx
ΑρχικήLifestyleΜοναδική στιγμή: Ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε βίντεο
LIFESTYLE

Μοναδική στιγμή: Ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε βίντεο

 14.09.2025 - 09:20
Μοναδική στιγμή: Ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο - Δείτε βίντεο

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές της Άννας Βίσση στη χθεσινή, μεγάλη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε ο Νίκος Καρβέλας για να ερμηνεύσει μαζί της παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες της.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η απόλυτη σταρ Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο

Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας και συνθέτης βρέθηκε και εκείνος στο κατάμεστο στάδιο και μάλιστα τραγούδησε μεταξύ άλλων τα κομμάτια «Μην μου πάθεις τίποτα» και «Σε περίπτωση που», που έχει γράψει για την Άννα Βίσση.

Δείτε βίντεο στο LifeNews.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισόδιο σε πορεία οπαδών στην Λάρνακα – 25χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό και του πέρασαν χειροπέδες
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σε όσους γιορτάζουν
Καιρός: Ζέστη με… βροχές στα ορεινά – Αλλάζει το σκηνικό την Τρίτη – Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
Έφοδος ΥΚΑΝ σε οικία – Ζυγαριές και… σακουλάκια με κάνναβη – Χειροπέδες σε 31χρονο
Χειμερινός τουρισμός: Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία - Αυτές είναι οι επαρχίες που έχουν την «πρωτιά»
Σχολικές τσάντες: Ο «κρυφός κίνδυνος» για την υγεία των παιδιών – Συστάσεις για πρόληψη και μέτρα στα σχολεία

 

 

 

