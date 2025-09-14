Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξέσπασε φωτιά στο Τρόοδος πριν πούμε ακόμη «καλημέρα» - Σωτήρια η άμεση παρέμβαση του Τμήματος Δασών

 14.09.2025 - 09:10
Ξέσπασε φωτιά στο Τρόοδος πριν πούμε ακόμη «καλημέρα» - Σωτήρια η άμεση παρέμβαση του Τμήματος Δασών

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Τροόδους μετά από άμεση παρέμβαση του Τμήματος Δασών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στον εκδρομικό χώρο “Ππασιά Λιβάδι” στην περιοχή Τροόδους την Κυριακή 14/09/2025 και ώρα 05:40 τα ξημερώματα.

Η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 06:10, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή παρεδαφιαία άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

*κεντρική φωτογραφία - αρχείο

