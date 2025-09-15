Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Στο μικροσκόπιο online ομάδες υπέρ των τρανς - Ήξεραν από πριν τι θα συνέβαινε;

Σύμφωνα με τη New York Post, κύριος στόχος των Αρχών είναι να διαπιστώσουν εάν ο δράστης ενήργησε μόνος του ή εάν υπήρξαν συνεργοί που τον βοήθησαν ή γνώριζαν εκ των προτέρων για την επίθεση που σχεδίαζε εις βάρος του 31χρονου ιδρυτή της Turning Point USA. Γι' αυτόν τον λόγο διερευνούν τις σχέσεις του Ρόμπινσον με online ομάδες και με οργανώσεις αριστερών πεποιθήσεων στη Γιούτα.

Σύμφωνα με πηγή της αμερικανικής εφημερίδας, η έρευνά τους περιλαμβάνει group στην gaming πλατφόρμα Steam, καθώς και την οργάνωση Armed Queers SLC, η οποία κατέβασε τον λογαριασμό της στο Instagram αμέσως μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Παράλληλα, σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα (η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη) δημιουργούν ερωτήματα για το αν υπήρξαν μεμονωμένα άτομα που γνώριζαν το δολοφονικό σχέδιο του Ρόμπινσον πριν από την εκτέλεσή του στις 10 Σεπτεμβρίου.

Armed Queens SLC



Όπως αναφέρει η NYP, η οργάνωση Armed Queers SLC, το λογότυπο της οποίας απεικονίζει δύο σφαίρες όμοιες με εκείνες που χτύπησαν τον Κερκ, είχε διοργανώσει τον Σεπτέμβριο του 2023 διάλεξη με θέμα την «queer αντίσταση» στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα - περίπου 45 μίλια μακριά από το Utah Valley University, όπου ο 31χρονος πολιτικός ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ βρήκε τον θάνατο πριν από λίγες μέρες.



Φυλλάδια που προωθούσαν την εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την αυτοαποκαλούμενη «αριστερή φοιτητική οργάνωση» Mecha de U of U, απεικόνιζαν μια νεαρή γυναίκα με πυρομαχικά και ένα AK-47 στο χέρι, με το δάχτυλο στη σκανδάλη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε πέρυσι, εκπρόσωπος της οργάνωσης είχε δηλώσει ότι τα μέλη της θεωρούν «τη δέσμευση στον αγώνα κατά του ρατσισμού, της τρανσφοβίας και του καπιταλισμού πολύ πιο σημαντική από οποιονδήποτε κίνδυνο».





Σενάρια για το κίνητρο

Τις τελευταίες ημέρες έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον είχε επηρεαστεί από ακροαριστερές ιδεολογίες και διάφορες ομάδες που δρουν διαδικτυακά. Σύμφωνα με πηγές, διατηρούσε σχέση με άτομο που βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης φύλου, το οποίο συνεργάζεται με τις Αρχές. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ανέφερε στο CNN ότι οι ανακριτές εξετάζουν αν αυτή η σχέση θα μπορούσε να συνδέεται με το κίνητρο της σοκαριστικής επίθεσης.

Ο Κερκ, γνωστός για την επικριτική του στάση απέναντι σε ζητήματα όπως οι ορμονικές θεραπείες για ανήλικους και η συμμετοχή διεμφυλικών γυναικών σε αθλητικές διοργανώσεις, πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις μαζικές επιθέσεις που έχουν διαπραχθεί από διεμφυλικά άτομα. «Είναι ξεκάθαρο σε εμάς ότι ο δράστης είναι ένα άτομο βαθιά επηρεασμένο από την αριστερή ιδεολογία», δήλωσε ο κυβερνήτης Κοξ.

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη στις 12 Σεπτεμβρίου έπειτα από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών. «Τον πιάσαμε», ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεοπτική του εμφάνιση, χαιρετίζοντας τη σύλληψη.

Οι ύποπτες αναρτήσεις



Στο μεταξύ, χρήστες του διαδικτύου αναδεικνύουν αναρτήσεις που φαίνεται να προμήνυαν τη δολοφονία. Σε μία εξ αυτών, αναρτημένη στις 9 Σεπτεμβρίου, ο συντάκτης έγραφε: «Ο Τσάρλι Κερκ έρχεται αύριο στο κολέγιό μου, ελπίζω πραγματικά κάποιος να τον αφανίσει». Ακολούθησε μήνυμα με τη φράση «κάτι μεγάλο θα συμβεί αύριο» συνοδευόμενο από meme, ενώ μετά τη δολοφονία το ίδιο προφίλ έγραψε: «Ο Κερκ πυροβολήθηκε, σας υπόσχομαι ότι δεν είχα καμία σχέση».



Άλλο βίντεο στο TikTok, που φέρεται να δημοσιεύτηκε την παραμονή της δολοφονίας, έδειχνε άτομο με ιατρικό σκούφο και το κείμενο: «Ο Τσαρλς Τζέιμς Κερκ, που είχε παρατήσει τις σπουδές του, δεν ξέρει τι τον περιμένει αύριο. Αυτό δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση».