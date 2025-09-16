Ecommbx
LIFESTYLE

Αποκάλυψη Δημήτρη Αλεξάνδρου για Ιωάννα Τούνη: «Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δεν με ενοχλεί»

 16.09.2025 - 15:52
Αποκάλυψη Δημήτρη Αλεξάνδρου για Ιωάννα Τούνη: «Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δεν με ενοχλεί»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον χωρισμό από την Ιωάννα Τούνη και τον 3χρονο γιο τους, Πάρη.

Φορολογική μεταρρύθμιση: Αισιόδοξος για τήρηση χρονοδιαγραμμάτων ο Κεραυνός

Την αισιοδοξία του για την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης εντός των χρονοδιαγραμμάτων, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις μετά από συνάντηση με την ΟΕΒ, υπό τον Πρόεδρό της Γιώργο Παντελίδη, ο Υπουργός είπε ότι συζήτησαν για την υπό εξέλιξη διαδικασία για τη φορολογική μεταρρύθμιση και επανέλαβε ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση του επιχειρείν, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας  της οικονομίας ώστε να μπορεί να δέχεται ξένες επενδύσεις που συνεισφέρουν στο οικονομικό γίγνεσθαι.

