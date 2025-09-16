Μαρία Θεοδότου: Της έκανε πρόραση γάμου ο ηθοποιός σύντροφος της

H Μαρία Θεοδότου όπως έγινε γνωστό πριν από μερικές ημέρες είναι ξανά ερωτευμένη μετά το χωρισμό της. Την καρδιά της έκλεψε ο ηθοποιός Γιώργος Ευαγόρου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις