Έφηβοι ούρησαν σε κατσαρόλα εστιατορίου - Θα πληρώσουν 260.000 ευρώ ως αποζημίωση

 16.09.2025 - 16:34
Έφηβοι ούρησαν σε κατσαρόλα εστιατορίου - Θα πληρώσουν 260.000 ευρώ ως αποζημίωση

Δικαστήριο στη Σαγκάη διέταξε δύο εφήβους και τις οικογένειές τους να καταβάλουν 2,2 εκατομμύρια γιουάν (262.214 ευρώ) ως αποζημίωση στην κινεζική αλυσίδα εστιατορίων Haidilao, αφού μέθυσαν και ούρησαν σε κατσαρόλα με ζωμό.

Σύμφωνα με το Channel News Asia, όλα συνέβησαν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο ενός υποκαταστήματος της γνωστής αλυσίδας εστιατορίων στη Σαγκάη, όταν οι δύο 17χρονοι μέθυσαν και άρχισαν να ανεβαίνουν εναλλάξ στο τραπέζι και να ουρούν στο φαγητό τους, ενώ παράλληλα έβγαζαν βίντεο ο ένας τον άλλον.

Ο ένας εκ των δύο 17χρονων, γνωστός ως Wu, δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 27 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να γίνει γρήγορα viral. Και οι δύο έφηβοι δήλωσαν ότι γνώριζαν ότι αυτό που έκαναν ήταν λάθος και κατανοούσαν τον αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο που θα τους προκαλούσε.

Η αλυσίδα εστιατορίων κατέθεσε αγωγή εναντίον των 17χρονων στις 14 Μαρτίου, ζητώντας από εκείνους και τους γονείς τους να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη και να αποζημιώσουν την εταιρεία για ζημίες άνω των 23 εκατομμυρίων γιουάν.

Από το συνολικό ποσό, τα 2 εκατομμύρια γουάν είναι αποζημίωση στην εταιρεία για τη ζημιά που προκλήθηκε στη λειτουργία και τη φήμη της, τα 130.000 αποζημίωση μιας εταιρείας κέιτερινγκ για απώλειες σκευών και έξοδα καθαρισμού και τα υπόλοιπα καλύπτουν τα νομικά έξοδα.

Υπάρχουν περισσότερα από 1.300 εστιατόρια της Haidilao σε όλη την Κίνα, ενώ η αλυσίδα εστιατορίων έχει αποκτήσει και παγκόσμια φήμη, καθώς 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας, της Σιγκαπούρης, της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, φιλοξενούν παραρτήματά της.

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος κατανάλωσε τον ζωμό, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 4.000 πελάτες που επισκέφθηκαν το κατάστημα μετά το περιστατικό, θα αποζημιωθούν.

«Κατανοούμε πλήρως ότι η ταλαιπωρία που προκάλεσε το περιστατικό αυτό στους πελάτες μας, δεν μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως με κανένα τρόπο», ανέφερε η εταιρεία σε δημόσια δήλωση που δημοσίευσε στις 12 Μαρτίου.

«Είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναλάβουμε την ευθύνη».

Πρόσθεσε ότι όλα τα σκεύη του εστιατορίου καταστράφηκαν και αντικαταστάθηκαν, ενώ ολόκληρο το κατάστημα απολυμάνθηκε διεξοδικά.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

ΥΠΑΝ: «Απασχολεί η παραβατικότητα αλλά ξεκινά από την οικογένεια»

 16.09.2025 - 16:20
Έσπασε καλώδιο τελεφερίκ και τουρίστες έπεσαν πάνω σε βράχους στη Ρωσία - Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες

 16.09.2025 - 16:38
Την αισιοδοξία του για την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης εντός των χρονοδιαγραμμάτων, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις μετά από συνάντηση με την ΟΕΒ, υπό τον Πρόεδρό της Γιώργο Παντελίδη, ο Υπουργός είπε ότι συζήτησαν για την υπό εξέλιξη διαδικασία για τη φορολογική μεταρρύθμιση και επανέλαβε ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση του επιχειρείν, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας  της οικονομίας ώστε να μπορεί να δέχεται ξένες επενδύσεις που συνεισφέρουν στο οικονομικό γίγνεσθαι.

