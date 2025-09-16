Έφηβοι ούρησαν σε κατσαρόλα εστιατορίου - Θα πληρώσουν 260.000 ευρώ ως αποζημίωση

Σύμφωνα με το Channel News Asia, όλα συνέβησαν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο ενός υποκαταστήματος της γνωστής αλυσίδας εστιατορίων στη Σαγκάη, όταν οι δύο 17χρονοι μέθυσαν και άρχισαν να ανεβαίνουν εναλλάξ στο τραπέζι και να ουρούν στο φαγητό τους, ενώ παράλληλα έβγαζαν βίντεο ο ένας τον άλλον.

Ο ένας εκ των δύο 17χρονων, γνωστός ως Wu, δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 27 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να γίνει γρήγορα viral. Και οι δύο έφηβοι δήλωσαν ότι γνώριζαν ότι αυτό που έκαναν ήταν λάθος και κατανοούσαν τον αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο που θα τους προκαλούσε.

Η αλυσίδα εστιατορίων κατέθεσε αγωγή εναντίον των 17χρονων στις 14 Μαρτίου, ζητώντας από εκείνους και τους γονείς τους να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη και να αποζημιώσουν την εταιρεία για ζημίες άνω των 23 εκατομμυρίων γιουάν.

Από το συνολικό ποσό, τα 2 εκατομμύρια γουάν είναι αποζημίωση στην εταιρεία για τη ζημιά που προκλήθηκε στη λειτουργία και τη φήμη της, τα 130.000 αποζημίωση μιας εταιρείας κέιτερινγκ για απώλειες σκευών και έξοδα καθαρισμού και τα υπόλοιπα καλύπτουν τα νομικά έξοδα.

Υπάρχουν περισσότερα από 1.300 εστιατόρια της Haidilao σε όλη την Κίνα, ενώ η αλυσίδα εστιατορίων έχει αποκτήσει και παγκόσμια φήμη, καθώς 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας, της Σιγκαπούρης, της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, φιλοξενούν παραρτήματά της.

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος κατανάλωσε τον ζωμό, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 4.000 πελάτες που επισκέφθηκαν το κατάστημα μετά το περιστατικό, θα αποζημιωθούν.

«Κατανοούμε πλήρως ότι η ταλαιπωρία που προκάλεσε το περιστατικό αυτό στους πελάτες μας, δεν μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως με κανένα τρόπο», ανέφερε η εταιρεία σε δημόσια δήλωση που δημοσίευσε στις 12 Μαρτίου.

«Είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναλάβουμε την ευθύνη».

Πρόσθεσε ότι όλα τα σκεύη του εστιατορίου καταστράφηκαν και αντικαταστάθηκαν, ενώ ολόκληρο το κατάστημα απολυμάνθηκε διεξοδικά.

