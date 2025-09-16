ΥΠΑΝ: «Απασχολεί η παραβατικότητα αλλά ξεκινά από την οικογένεια»

Δεν μπορεί όλοι οι μαθητές να έχουν έναν αστυνομικό ή έναν εκπαιδευτικό, τόνισε η ΥΠΑΝ, προσθέτοντας πως η οικογένεια και ο περίγυρος έχουν σημασία. Στο σχολείο, συνέχισε, «έχουμε βάλει πολύ πιο ισχυρούς κανόνες, έχουμε μια νομοθεσία η οποία επιβάλλει να υπάρχει μια επιτροπή μέσα στο σχολείο για τη Νεανική Παραβατικότητα, σύνδεσμος με την Αστυνομία και για ουσίες και για οτιδήποτε άλλο», προσθέτοντας πως ο στόχος είναι «το ασφαλές σχολείο».

Η Υπουργός Παιδείας σημείωσε πως δουλεύουν με κάμερες και με φύλακες, τονίζοντας ωστόσο πως δεν είναι αυτός ο ρόλος του σχολείου και επεσήμανε πως ο ρόλος του σχολείου είναι προληπτικός.

«Έχουμε βάλει πολλά προγράμματα στην προσχολική, αν το κάναμε εδώ και πολλά χρόνια θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και στη Μέση Εκπαίδευση», όπως είπε.

Παρόλα αυτά, συνέχισε, ποτέ δεν είναι αργά, προσθέτοντας πως ο στόχος τους για το ασφαλές σχολείο παραμένει και θέλουν όλα τα παιδιά να μπορούν αποταθούν κάπου, στον σύμβολο, στον ψυχολόγο, στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος τους, ο οποίος τους ενδυναμώνει συνεχώς για να λύσουμε προβλήματα.

Κτηριακά και υπερπληθυσμός τα κύρια προβλήματα

Η κ. Μιχαηλίδου ερωτηθείσα σχετικά, ανέφερε πως αυτή την στιγμή τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα κτηριακά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ο υπερπληθυσμός. Και για τα δύο, συνέχισε, «έχουμε πλάνο, έχουμε δουλέψει αρκετά τα δύο αυτά χρόνια και συνεχίζουμε ώστε να μπει μια προτεροποίηση, να δοθούν τα κονδύλια». Ήδη, συνέχισε, «έχουμε κάνει αρκετά, θα τα ανακοινώσει σήμερα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην επαρχιακή συνάντηση για να έχουμε καλύτερες βελτιωμένες υποδομές στα σχολεία μας».

Είπε ακόμη πως το θέμα του υπερπληθυσμού το διαχειρίζεται και το Επαρχιακό Γραφείο ώστε να μην υπάρχει συσσώρευση μαθητών σε συγκεκριμένα σχολεία, να μπορούν δηλαδή να έχουν πληρότητα και άλλα σχολεία.

Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με αισιοδοξία

Η Υπουργός Παιδείας επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και δήλωσε πως ξεκινούν με αισιοδοξία. Τα μικρά ζητήματα που γίνονται κάθε χρόνο και αφορούν στην στελέχωση έχουν επιλυθεί, σημείωσε. Εκεί που δεν έχουν αποδεχτεί διορισμό κάποιοι εκπαιδευτικοί, εκεί που θεώρησαν ότι είναι πολύ μακριά η τοποθέτηση τους, έγιναν, όπως είπε, διορθωτικές κινήσεις και από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αλλά και από το Υπουργείο. Συνεπώς, είπε, «θεωρούμε ότι ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν κυρίως στο παιδαγωγικό μέρος, που αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο».

Πρόσθεσε επίσης πως έχουμε νέα προγράμματα, καινοτομίες και στο Γυμνάσιο, έχουμε νέα μαθήματα όπως η χρηματοοικονομική παιδεία, έμφαση στη συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή. Είπε ακόμη πως «θα έχουμε και το Τεχνικό Γυμνάσιο, το οποίο θέλουμε να φέρουμε και στην Πάφο πολύ σύντομα, μόλις αξιολογηθεί η λειτουργία του φέτος. Συνεπώς ξεκινούμε με πολλή αισιοδοξία».

Σχετικά με την ανέγερση του νέου Γυμνασίου και του νέου Δημοτικού στην Πάφο, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε πως προχωρούν κανονικά για τα δύο σχολεία στο κέντρο της Πάφου, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί.

Υπενθύμισε ότι υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλώνοντας παράλληλα πως δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, αφού υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που εμπλέκονται, παρόλα αυτά, τόνισε, «προχωρούμε κανονικά και θα έχουμε πολύ σύντομα νεότερά και σ’ αυτό το θέμα».

Τελετή ονοματοδοσίας

Η κ. Αθηνά Μιχαηλίδου ακολούθως αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη τελετή, που αφορά στην ονοματοδοσία μιας αίθουσας της κλειστής αίθουσας του Γυμνασίου Παναγίας Θεοσκέπαστης με το όνομα του Νίκου Καπετανίδη.

Με αυτόν τον τρόπο, είπε, «κάνουμε πράξη αυτό, που αρκετό καιρό λέγαμε από την αρχή το ότι δηλαδή τιμούμε τους αγώνες των Ελλήνων του Πόντου».

Ήδη έχουν περάσει από τη Βουλή, συνέχισε, τροποποίηση των κανονισμών του Σχολείου ώστε η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου να τιμάται στα σχολεία μας.

Μια άλλη παράλληλη δράση, όπως είπε, είναι και η σημερινή, οπότε και στο Παραλίμνι και στην Πάφο έχουμε δύο αίθουσες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο με το όνομα του Νίκου Καπετανίδη για να δώσουμε αυτό το στίγμα της συνεργασίας μας.

Πρόσθεσε ακόμη πως η νεότερη ιστορία των Ελλήνων έχει να δώσει πολλά μηνύματα στα παιδιά μας και είπε πως είναι πολύ σημαντικό να διδάσκεται και η ιστορία των Ελλήνων του Πόντου παράλληλα με τη δική μας.

Είμαστε, σημείωσε, «σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα 51 τώρα χρόνια, θέλουμε οι νέοι μας και τα παιδιά μας να γνωρίζουν και να έχουν γερές βάσεις σε γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες στην κριτική σκέψη ώστε να αποτελούν και τους πολίτες του μέλλοντος», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ