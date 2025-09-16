Έσπασε καλώδιο τελεφερίκ και τουρίστες έπεσαν πάνω σε βράχους στη Ρωσία - Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες

Το ατύχημα συνέβη στις 12 Σεπτεμβρίου στον βόρειο Καύκασο, όπου 37 άτομα επέβαιναν στο τελεφερίκ. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι καρέκλες συνετρίβησαν πάνω σε βράχους με τους επιβάτες να βρίσκονται ακόμα μέσα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Εννέα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα και τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στο σημείο. Ταυτόχρονα, 25 τουρίστες είχαν παραμείνει για ώρες εγκλωβισμένοι μέχρι να διασωθούν.

Ο αναβατήρας λειτουργούσε από αιγίδα της εταιρείας MKD Elbrus και ήταν το τελικό στάδιο μιας γραμμής της σοβιετικής εποχής που μετέφερε τουρίστες και ορειβάτες σε μια περιοχή κατασκήνωσης βάσης σε υψόμετρο περίπου 3.700 μέτρων.



Ο διευθύνων σύμβουλος και ο επικεφαλής τεχνικός της εταιρείας τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για το δυστύχημα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα