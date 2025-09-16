Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Έσπασε καλώδιο τελεφερίκ και τουρίστες έπεσαν πάνω σε βράχους στη Ρωσία - Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες

 16.09.2025 - 16:38
Έσπασε καλώδιο τελεφερίκ και τουρίστες έπεσαν πάνω σε βράχους στη Ρωσία - Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν όταν έσπασε το καλώδιο σε τελεφερίκ στο όρος Ελμπρούς της Ρωσίας.

Το ατύχημα συνέβη στις 12 Σεπτεμβρίου στον βόρειο Καύκασο, όπου 37 άτομα επέβαιναν στο τελεφερίκ. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι καρέκλες συνετρίβησαν πάνω σε βράχους με τους επιβάτες να βρίσκονται ακόμα μέσα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Εννέα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα και τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στο σημείο. Ταυτόχρονα, 25 τουρίστες είχαν παραμείνει για ώρες εγκλωβισμένοι μέχρι να διασωθούν.

Ο αναβατήρας λειτουργούσε από αιγίδα της εταιρείας MKD Elbrus και ήταν το τελικό στάδιο μιας γραμμής της σοβιετικής εποχής που μετέφερε τουρίστες και ορειβάτες σε μια περιοχή κατασκήνωσης βάσης σε υψόμετρο περίπου 3.700 μέτρων.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο επικεφαλής τεχνικός της εταιρείας τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για το δυστύχημα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Την αισιοδοξία του για την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης εντός των χρονοδιαγραμμάτων, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις μετά από συνάντηση με την ΟΕΒ, υπό τον Πρόεδρό της Γιώργο Παντελίδη, ο Υπουργός είπε ότι συζήτησαν για την υπό εξέλιξη διαδικασία για τη φορολογική μεταρρύθμιση και επανέλαβε ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση του επιχειρείν, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας  της οικονομίας ώστε να μπορεί να δέχεται ξένες επενδύσεις που συνεισφέρουν στο οικονομικό γίγνεσθαι.

