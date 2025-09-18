Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

 18.09.2025 - 12:48
Για τις καταγγελίες στις οποίες προέβη τον περασμένο Μάιο και την «δικαίωση» του μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας για συλλήψεις αναφορικά με την διακίνηση ναρκωτικών στα σχολείο μίλησε ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα», ο κ. Φαίδωνος σημείωσε ότι απαξιώθηκε τόσο σε όλη την πολιτική του διαδρομή όσο και όποτε είχε μιλήσει δημόσια.

«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

«Προσπαθούν πάρα πολύ να πουν ότι είναι λαϊκισμός, ότι αυτά τα πράγματα λέγονται γιατί αποσκοπώ σε κάτι ή έχω φιλοδοξίες. Νομίζω ότι είναι μια 20ετης πορεία αποδεικνύει τελικά ποιος μιλά και έχει στοιχεία και ποιος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Φαίδωνος, δηλώνει πολύ στεναχωρημένος γιατί, πριν από δύο μήνες, ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας έπαιρναν δημοσιογράφους τηλέφωνο και τους έλεγαν ότι ο Δήμαρχος δεν έδωσε κατάθεση και στοιχεία.

Σε ερώτηση αν προσπάθησαν να τον αποδομήσουν, ο Δήμαρχος απάντησε καταφατικά, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «είχαν και πολιτικές οδηγίες».

«Είχαν πολιτικές οδηγίες από κέντρα και παράκεντρα πολιτικά, είχαν ουσιαστικά ενθαρρυνθεί να αφήσουν να εννοούνται ότι είναι αναξιόπιστα αυτά τα οποία λέω», δήλωσε.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

