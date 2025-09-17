«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη συνάντηση, ο κ. Φαίδωνος παρέθεσε στην Αστυνομία διάφορα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις ναρκωτικών ή και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Η Αστυνομία, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων πληροφοριών, προχώρησε στη διερεύνησή τους όπου για κάποιες από αυτές προέκυψαν στοιχεία για διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία τον περασμένο Ιούνιο, δόθηκαν και κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε χθες ο ίδιος ο Δήμαρχος Πάφου με τον Πρόεδρο της Κ.Δ..

Σχετικά με τις αναφορές του κ. Φαίδωνος για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία, η Αστυνομία - Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, προχώρησε στη διερεύνηση δώδεκα υποθέσεων, από τις όποιες προέκυψε αντίστοιχος αριθμός συλλήψεων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

Οι συγκεκριμένες συλλήψεις προέκυψαν μετά από επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν κοντά σε σχολικές μονάδες, αλλά και σε άλλους χώρους που συχνάζουν νεαρά πρόσωπα.