Μαρίνα Πάφου: Θέσεις για 1000 σκάφη αναψυχής με δυνατότητα για ξενοδοχείο και υποδοχή κρουαζιερόπλοιων – Ψάχνουν επενδυτ

 17.09.2025 - 15:48
Προκηρύχθηκε από το υφυπουργείο Τουρισμού η διαγωνιστική διαδικασία για ανάθεση της ανάπτυξης του έργου της Μαρίνας Πάφου μέσω μακροχρόνιας σύμβασης παραχώρησης τύπου DBFOT (Design, Build, Finance, Operate, Transfer).

Το έργο αναμένεται να αναγερθεί σε τεμάχιο της Δημοκρατίας στην περιοχή Πότιμα στην Κισσόνεργα, το οποίο έχει έκταση περί τα 165 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και προβλέπει στην ανάπτυξη σύγχρονης μαρίνας υψηλών προδιαγραφών, με χωρητικότητα 1.000 σκαφών αναψυχής σε λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις.

Το έργο, το οποίο στοχεύει στην καθιέρωση την Πάφου ως κορυφαίου προορισμού για ανάπτυξη του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου, θα περιλαμβάνει οικιστική και εμπορική ανάπτυξη, με προαιρετική δυνατότητα για ξενοδοχειακή υποδομή και προαιρετική δυνατότητα για υποδομή εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων (προβλήτα).

Με την εν λόγω αναπτυξιακή πρωτοβουλία γίνεται ακόμη ένα σημαντικό βήμα για καθιέρωση της Κύπρου ως σημείου αναφοράς για τον ναυτικό τουρισμό, ενισχύοντας παράλληλα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη πρόοδο της χώρας.

Η διαδικασία προσφορών θα διεξαχθεί σε δύο ξεχωριστές, διαδοχικές φάσεις, ως ακολούθως:

1. Φάση 1 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:

Οι ενδιαφερόμενοι κατάλληλοι οικονομικοί φορείς καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για να αποκτήσουν, μετά από αξιολόγηση, τη δυνατότητα συμμετοχής στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

2. Φάση 2 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών:

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αναλυτικές προσφορές, με τελικό στόχο τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης που θα αφορά στον σχεδιασμό, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και μεταβίβαση του έργου.

Τονίζεται ότι το έργο ευθυγραμμίζεται με σειρά στρατηγικών στόχων, όπως την ανάπτυξη μαρίνας υψηλών προδιαγραφών, ικανής να φιλοξενήσει ένα ευρύ φάσμα σκαφών αναψυχής, την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού σε όλη την Κύπρο, τη δημιουργία μιας ενιαίας και ασφαλούς ναυτιλιακής ζώνης κατά μήκος της ακτογραμμής κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τους συμβούλους του έργου (κοινοπραξία Deloitte Ltd και Triton Consulting Engineers S.A.), προχωρεί στη διεξαγωγή της διεθνούς διαδικασίας προσφορών με δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στη σχετική Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι προκηρύξεις του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJEU) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των επακόλουθων εγγράφων της διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι διαθέσιμα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δημόσιων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εγγραφούν ως Προμηθευτές.

Η σχετική δημοσίευση είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την Δήλωση Ενδιαφέροντός τους σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται στα επίσημα έγγραφα του διαγωνισμού, τα οποία διατίθενται στις προαναφερθείσες πλατφόρμες.

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παραχώρησε συνέντευξη μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, στη διαδρομή προς την Πάφο, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

