Χρόνιος πόνος: Υπάρχουν παυσίπονα τρόφιμα; Ναι, απαντούν οι ειδικοί - Δείτε ποια

Μέχρι σήμερα, οι γιατροί συνιστούσαν σχεδόν πάντα απώλεια βάρους: λιγότερα κιλά, λιγότερη πίεση στις αρθρώσεις, άρα λιγότερος πόνος.

Όμως, μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας φέρνει μια διαφορετική οπτική: δεν είναι μόνο το πόσο ζυγίζουμε, αλλά και το τι βάζουμε στο πιάτο μας.

Στην έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Nutrition, συμμετείχαν 104 υπέρβαροι ενήλικες (25 έως 65 ετών). Οι μισοί περίπου είχαν ήδη χρόνιο μυοσκελετικό πόνο. Οι ερευνητές τους παρακολούθησαν για 3 μήνες, ζητώντας να ακολουθήσουν ένα δομημένο διατροφικό πρόγραμμα: μείωση θερμίδων κατά 30% και, ταυτόχρονα, στροφή προς τροφές που προτείνουν οι αυστραλιανές διατροφικές οδηγίες.

Αυτό σήμαινε περισσότερα φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής και άπαχες πρωτεΐνες, με λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα, ζάχαρη και αλκοόλ. Η καθημερινή τους διατροφή καταγράφηκε με Δείκτη Διατροφικών Οδηγιών (Dietary Guideline Index). Στην αρχή, το μέσο σκορ ήταν χαμηλό (45/120), υποδηλώνοντας ότι ήταν κακής ποιότητας.

Μετά από τρεις μήνες; Το σκορ είχε βελτιωθεί κατά 22%, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν χάσει κατά μέσο όρο 7,1 κιλά. Η μέση τους μειώθηκε αισθητά, όπως και το ποσοστό σωματικού λίπους.

Ο πόνος υποχωρεί – αλλά όχι μόνο λόγω κιλών

Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορούσαν τον πόνο. Στην αρχή, 1 στους 2 δήλωνε χρόνιο μυοσκελετικό πόνο. Στο τέλος, αυτό το ποσοστό είχε πέσει στο 24%. Και όσοι εξακολουθούσαν να πονάνε, ανέφεραν ηπιότερη ένταση και, συνεπώς, καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το πιο απρόσμενο; Οι αναλύσεις έδειξαν ότι η βελτίωση του πόνου δεν εξηγείται αποκλειστικά από την απώλεια βάρους. Η ποιότητα της διατροφής φάνηκε να παίζει ανεξάρτητο ρόλο: ακόμη και όταν συνυπολογίστηκαν κιλά, λίπος και περίμετρος μέσης, όσοι έτρωγαν καλύτερα είχαν λιγότερο πόνο.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερευνητές είναι επιφυλακτικοί. Συγκεκριμένα, τα στατιστικά μοντέλα ήταν «μη καταληκτικά», δηλαδή δεν έδειξαν πάντα την ίδια καθαρή εικόνα. Όμως, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το φαγητό ίσως επηρεάζει τον πόνο και μέσω άλλων μηχανισμών, πέρα από τη ζυγαριά.

Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό

Δύο είναι τα πιο πιθανά σενάρια:

Η φλεγμονή. Δίαιτες χαμηλής ποιότητας και περιττό λίπος τροφοδοτούν τη φλεγμονή, η οποία εντείνει την ευαισθησία στον πόνο. Αντίθετα, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά ολικής παρέχουν αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά που καταπολεμούν αυτή τη διαδικασία.

Το νευρικό σύστημα. Ορισμένα θρεπτικά συστατικά ίσως επηρεάζουν τον τρόπο που ο εγκέφαλος και τα νεύρα «διαβάζουν» τα σήματα του πόνου, διαμορφώνοντας την ένταση της ενόχλησης.

Ωστόσο, επειδή η παρούσα μελέτη δεν προχώρησε στη μέτρηση βιοδεικτών φλεγμονής, οι υποθέσεις αυτές μένουν να επιβεβαιωθούν. Στο ίδιο μήκος κύματος, όσον αφορά τους υπόλοιπους περιορισμούς, οι συμμετέχοντες ήταν μόνο μέτρια υπέρβαροι: τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε άτομα με σοβαρή παχυσαρκία ή πολύ χαμηλό βάρος. Επίσης, δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου που να συνεχίσει τη συνηθισμένη διατροφή, γεγονός που δυσκολεύει το να αποκλειστούν άλλοι παράγοντες.

Τι σημαίνει, τελικά, για όσους ζουν με χρόνιο πόνο

Παρά τις αβεβαιότητες, το μήνυμα είναι απλό και καθαρό: η βελτίωση της διατροφής μπορεί να βοηθήσει. Ακόμη κι αν η απώλεια βάρους είναι δύσκολη, η ποιότητα του φαγητού φαίνεται ότι έχει αξία από μόνη της. Όπως καταλήγουν οι ερευνητές, «η διατροφή είναι πιθανό να αποτελεί κομμάτι του μεγαλύτερου παζλ στη διαχείριση του χρόνιου πόνου».

Η μελέτη με μια ματιά

Δείγμα: 104 υπέρβαροι ενήλικες, 25 έως 65 ετών

Διάρκεια: 3 μήνες

Διατροφή: -30% θερμίδες, έμφαση σε φρούτα, λαχανικά, άπαχες πρωτεΐνες

Αποτελέσματα: +22% βελτίωση στην ποιότητα διατροφής, -7,1 κιλά μέση απώλεια βάρους

Χρόνιος πόνος: από 50% στο 24%

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr