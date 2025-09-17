Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοίγει τις πόρτες του το νέο ΤΑΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Όλες οι πληροφορίες

 17.09.2025 - 15:35
Εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα και ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους, και με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών, τίθεται σε λειτουργία από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου το νέο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπως ανακοίνωσε ο ΟΚΥπΥ.

Ο Οργανισμός σημειώνει ότι «με στόχο την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών, τίθεται από αύριο Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, σε λειτουργία το νέο, υπερσύγχρονο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας».

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του, «ο Οργανισμός προχωρά σε ουσιαστικές αλλαγές και επενδύσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών. Το νέο ΤΑΕΠ, πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα και ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους, στελεχώνεται από έμπειρο ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό, εκπαιδευμένο στην άμεση αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «οι καινούργιος χώρος, δημιουργεί ένα ασφαλές, λειτουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον, ενισχύοντας την ποιότητα και την ταχύτητα της παρεχόμενης φροντίδας».

Ο Οργανισμός «ενημερώνει το κοινό ότι η είσοδος του νέου ΤΑΕΠ βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του παλιού κτιρίου. Η διέλευση πραγματοποιείται από την κεντρική είσοδο του παλιού κτηρίου, όπου υπάρχει δυνατότητα σύντομης στάσης για τη γρήγορη εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών, ενώ ο χώρος στάθμευσης παραμένει ο ίδιος».

Το νέο ΤΑΕΠ, σημειώνεται στην ανακοίνωση, «αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την άμεση φροντίδα όλων των ασθενών που χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη».

Ο ΟΚΥπΥ «ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου, καθώς και τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά την περίοδο προετοιμασίας».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο https://www.shso.org.cy/klinikes-geniko-nosokomeio-larnakas/.

