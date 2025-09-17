One UI 8: Η Samsung αποκάλυψε πότε θα καταφθάσει το Android 16 στις συσκευές της

Παράλληλα, η εταιρία αποκάλυψε όλες τις συσκευές που θα λάβουν τη νέα ενημέρωση και πλέον, μάθαμε πότε ακριβώς ή μάλλον πότε περίπου θα γίνει διαθέσιμη.

Η Samsung Κορεάς και η Samsung Βραζιλίας ανακοίνωσαν ότι το One UI 8 ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο, με τα S25, και η διαδικασία αναβάθμισης στις υπόλοιπες συσκευές θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο. Τα νέα φέρνει στη δημοσιότητα το GSMarena.

Ακολουθεί το πρόγραμμα με το πότε θα λάβουν την αναβάθμιση οι υπόλοιπες συσκευές:

Galaxy S

18 Σεπτεμβρίου: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 Ultra

25 Σεπτεμβρίου: Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 FE, Galaxy S24 Ultra

2 Οκτωβρίου: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 FE, Galaxy S23 Ultra

6 Οκτωβρίου: Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

16 Οκτωβρίου: Galaxy S21 FE

Galaxy Z

25 Σεπτεμβρίου: Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6

2 Οκτωβρίου: Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5

6 Οκτωβρίου: Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4

Galaxy A

25 Σεπτεμβρίου: Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G

2 Οκτωβρίου: Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A26, Galaxy A17, Galaxy A17 5G

6 Οκτωβρίου: Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G

16 Οκτωβρίου: Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A24, Galaxy A15, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A06

23 Οκτωβρίου: Galaxy A33 5G

Galaxy Tab

2 Οκτωβρίου: Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite

6 Οκτωβρίου: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE

16 Οκτωβρίου: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra

Δείτε την εικόνα που μοιράστηκε η Samsung Κορέας:

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι ανάλογα την περιοχή και την χώρα ίσως ορισμένες ημερομηνίες αλλάξουν. Στην Κορέα για παράδειγμα, το One UI 8 θα καταφθάσει έως τον Νοέμβριο, ενώ στην Βραζιλία έως τον Οκτώβριο. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για την Ελλάδα και να κυκλοφορήσει λίγο αργότερα. Ωστόσο, αυτό το πρόγραμμα μάς δίνει μια μικρή γεύση για το πότε περίπου να την περιμένουμε.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr