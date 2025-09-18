Ecommbx
VIDEO: Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

 18.09.2025 - 14:03
VIDEO: Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση με τα Labubu έχει εξαπλωθεί ραγδαία στα social media, με συλλέκτες να αντιδρούν έντονα στις συζητήσεις γύρω από τους ισχυρισμούς ότι οι κούκλες συνδέονται με δαιμονικές αύρες.

Οι κούκλες Labubu είναι γνωστές για τη συσκευασία-έκπληξη (blind box) και την εμφάνισή τους ως τερατάκια με κοφτερά δόντια. Έχουν πυροδοτήσει τεράστια ζήτηση διεθνώς.

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Κάποιοι ιδιοκτήτες θέλησαν να «καθαρίσουν» τις κούκλες τους, πιστεύοντας ότι το βάπτισμα θα μπορούσε να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δαιμονική επιρροή.

Labubu όπως… Παζούζου;

Σε ένα βίντεο στο Instagram από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Brendan Jones και Amanda Keller, η Keller σχολίασε:

«Ο κόσμος βαφτίζει τις κούκλες επειδή υπήρξε αναφορά ότι μία ή και όλες βασίστηκαν στον δαίμονα Παζούζου, οπότε τις βαφτίζουν για να διώξουν τον δαίμονα».

Οι αντιδράσεις στα social media ποικίλλουν. Κάποιοι λένε ότι νιώθουν πιο ασφαλείς μετά τον “καθαρισμό” των κουκλών τους, ενώ οι επικριτές θεωρούν ότι η πρακτική προσβάλλει τις θρησκευτικές παραδόσεις.

Ένας χρήστης έγραψε: «Είναι ευλογία, όχι βάπτισμα. Αντικείμενα μπορούν να ευλογηθούν. Για παράδειγμα, κάποιοι ευλογούν τα αυτοκίνητά τους για προστασία από ατυχήματα».

Ένας άλλος σχολίασε: «Αυτό είναι τόσο λάθος και διαβολικό. Κοροϊδεύετε το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος! Γιατί να παίζετε με τέτοιες δαιμονικές κούκλες;».

Και ένας τρίτος έγραψε: «Ο κόσμος πάει να βαφτίσει τα Labubu του αλλά δεν βαφτίζει τον εαυτό του… Τα Labubu δεν είναι το πρόβλημα εδώ».

VIDEO: Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

