LIKE ONLINE

Πρώτα παράπονα για την κάμερα των iPhone Air και iPhone 17 Pro

 18.09.2025 - 14:43
Πρώτα παράπονα για την κάμερα των iPhone Air και iPhone 17 Pro

Τα iPhone 17, iPhone Air και iPhone 17 Pro/Pro Max αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 19 Σεπτεμβρίου και μόλις αποκαλύφθηκαν τα πρώτα θεματάκια της κάμερας.

Τα reviews από τα μέσα του εξωτερικού είναι ήδη διαθέσιμα και σύμφωνα με τον Henry Casey του CNN Underscored, τα iPhone Air και iPhone 17 Pro έχουν ένα σοβαρό θέμα/bug με την κάμερά τους. Στο review του για το iPhone Air, ο  Henry Casey αποκάλυψε ότι ορισμένες φορές εμφανίζεται ένα μαύρο πλαίσιο στις φωτογραφίες σαν…καμένο πίξελ.

Όπως επισήμανε, περίπου μία στις δέκα φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το iPhone Air ή το iPhone 17 Pro παρουσίαζε μικρά μαύρα τμήματα, καθώς και ορισμένα πλαίσια ή λευκές γραμμές.

Δείτε εικόνα:

Η Apple απάντησε στον Casey και είπε πως πρόκειται για ένα ζήτημα που μπορεί να εμφανιστεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και εργάζεται πάνω σε ένα update που θα το κυκλοφορήσει σε επερχόμενη ενημέρωση λογισμικού. Ωστόσο, δεν ανακοίνωσε πότε ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε αυτό το update. Επίσης, μιας και μιλάμε για μια σπάνια περίπτωση, δεν σημαίνει ότι όλα τα iPhone Air ή iPhone 17 Pro θα εμφανίσουν αυτό το θέμα.

Τα νέα iPhone θα κυκλοφορήσουν αύριο, 19 Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Θλίψη για τον θάνατο του Ανδρέα Θεμιστοκλέους - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 18.09.2025 - 14:20
Νέα απάτη στην Κύπρο: Παριστάνουν τα κυπριακά ταχυδρομεία - Τι να προσέξετε

 18.09.2025 - 14:57
Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

