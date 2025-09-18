Πρώτα παράπονα για την κάμερα των iPhone Air και iPhone 17 Pro

Τα reviews από τα μέσα του εξωτερικού είναι ήδη διαθέσιμα και σύμφωνα με τον Henry Casey του CNN Underscored, τα iPhone Air και iPhone 17 Pro έχουν ένα σοβαρό θέμα/bug με την κάμερά τους. Στο review του για το iPhone Air, ο Henry Casey αποκάλυψε ότι ορισμένες φορές εμφανίζεται ένα μαύρο πλαίσιο στις φωτογραφίες σαν…καμένο πίξελ.

Όπως επισήμανε, περίπου μία στις δέκα φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το iPhone Air ή το iPhone 17 Pro παρουσίαζε μικρά μαύρα τμήματα, καθώς και ορισμένα πλαίσια ή λευκές γραμμές.

Δείτε εικόνα:

Η Apple απάντησε στον Casey και είπε πως πρόκειται για ένα ζήτημα που μπορεί να εμφανιστεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και εργάζεται πάνω σε ένα update που θα το κυκλοφορήσει σε επερχόμενη ενημέρωση λογισμικού. Ωστόσο, δεν ανακοίνωσε πότε ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε αυτό το update. Επίσης, μιας και μιλάμε για μια σπάνια περίπτωση, δεν σημαίνει ότι όλα τα iPhone Air ή iPhone 17 Pro θα εμφανίσουν αυτό το θέμα.

Τα νέα iPhone θα κυκλοφορήσουν αύριο, 19 Σεπτεμβρίου.

