Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέα απάτη στην Κύπρο: Παριστάνουν τα κυπριακά ταχυδρομεία - Τι να προσέξετε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη στην Κύπρο: Παριστάνουν τα κυπριακά ταχυδρομεία - Τι να προσέξετε

 18.09.2025 - 14:57
Νέα απάτη στην Κύπρο: Παριστάνουν τα κυπριακά ταχυδρομεία - Τι να προσέξετε

Έξαρση παρουσιάζει το φαινόμενο αποστολής μαζικών μηνυμάτων σε πολίτες, μέσω των οποίων ενημερώνονται ότι δήθεν έχουν πακέτο στα Κυπριακά Ταχυδρομεία και καλούνται να πιστοποιήσουν την παραγγελία του ταχυδρομικού δέματος.

Στα απατηλά μηνύματα οι πολίτες καλούνται να καταχωρήσουν, μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου, που παρατίθεται στα μηνύματα, τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας τους, δήθεν για την πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού αποδέσμευσης του ταχυδρομικού πακέτου.

Η Αστυνομία, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, αφού το συγκεκριμένο μήνυμα είναι απατηλό και στοχεύει στην απόσπαση χρημάτων. Καλείται το κοινό να μην απαντά στα μηνύματα και να μην ενεργοποιεί τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που φαίνεται σε αυτά, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος χρέωσης, αλλά και υποκλοπής των στοιχείων των τραπεζικών καρτών των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα
Αφόπλισαν άντρα: Κρατούσε κυνηγετικό όπλο και προκάλεσε αναστάτωση στη Λευκωσία
VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»
Τι κατέθεσαν στο «στρατοδικείο» οι 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Πότε θα συνεχιστεί η «διαδικασία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρώτα παράπονα για την κάμερα των iPhone Air και iPhone 17 Pro

 18.09.2025 - 14:43
Επόμενο άρθρο

Απέρριψαν αίτηση ασύλου από Σομαλό – «Δεν συντρέχει κίνδυνος δίωξης στη χώρα καταγωγής του»

 18.09.2025 - 15:10
TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

  •  18.09.2025 - 12:09
Τμήμα Δασών: Απρόβλεπτες συνέπειες από τη μεταφορά στο νέο Υπουργείο

Τμήμα Δασών: Απρόβλεπτες συνέπειες από τη μεταφορά στο νέο Υπουργείο

  •  18.09.2025 - 13:44
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα

  •  18.09.2025 - 12:26
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Άγρια συμπλοκή και πετροβολισμός μεταξύ αλλοδαπών – Προκλήθηκε χάος σε κεντρικό δρόμο

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Άγρια συμπλοκή και πετροβολισμός μεταξύ αλλοδαπών – Προκλήθηκε χάος σε κεντρικό δρόμο

  •  18.09.2025 - 13:50
Τι κατέθεσαν στο «στρατοδικείο» οι 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Πότε θα συνεχιστεί η «διαδικασία»

Τι κατέθεσαν στο «στρατοδικείο» οι 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Πότε θα συνεχιστεί η «διαδικασία»

  •  18.09.2025 - 13:47
VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

  •  18.09.2025 - 12:48
Νέα απάτη στην Κύπρο: Παριστάνουν τα κυπριακά ταχυδρομεία - Τι να προσέξετε

Νέα απάτη στην Κύπρο: Παριστάνουν τα κυπριακά ταχυδρομεία - Τι να προσέξετε

  •  18.09.2025 - 14:57
Εθνική Ελλάδος: Ο Αργυρός ζήτησε 100.000 για να τραγουδήσει στο party τους και πήγαν δωρεάν στον Φέρρη

Εθνική Ελλάδος: Ο Αργυρός ζήτησε 100.000 για να τραγουδήσει στο party τους και πήγαν δωρεάν στον Φέρρη

  •  18.09.2025 - 13:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα