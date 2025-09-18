Απέρριψαν αίτηση ασύλου από Σομαλό – «Δεν συντρέχει κίνδυνος δίωξης στη χώρα καταγωγής του»

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο, αν και διαπίστωσε ότι η συνέντευξη του αιτητή ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου δεν ήταν παιδοκεντρική, έλαβε υπόψη επικαιροποιημένα στοιχεία για τη Σομαλία και απέρριψε την προσφυγή, κρίνοντας ότι δεν συντρέχει κίνδυνος δίωξης στη χώρα καταγωγής του.

Το Διοικητικό Εφετείο, επικαλούμενο σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαίωσε ότι τα εθνικά δικαστήρια, ως «δικαστήρια ουσίας», εξετάζουν αιτήσεις ασύλου βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων και όχι αποκλειστικά με βάση την εικόνα που υπήρχε κατά το στάδιο της διοικητικής εξέτασης. Όπως χαρακτηριστικά σημειώθηκε, «εάν η χώρα καταγωγής ήταν επικίνδυνη κατά το διοικητικό στάδιο αλλά κατέστη ασφαλής κατά τη δικαστική εξέταση, το στοιχείο αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί, όπως ούτε και η αντίστροφη περίπτωση».

Επιπλέον, το Εφετείο διευκρίνισε ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να επαναλάβει συνέντευξη του αιτητή, ακόμη και εάν η αρχική κρίθηκε πλημμελής, εφόσον ο ίδιος δεν τεκμηριώνει επαρκώς κίνδυνο δίωξης μέσα από τις γραπτές αγορεύσεις του. Παράλληλα, το Δικαστήριο τόνισε ότι η αξιοπιστία του αιτητή μπορεί να εξεταστεί μόνο εφόσον προβάλλεται καταρχάς εκ πρώτης όψεως βάσιμος λόγος φόβου δίωξης, με τις αναγκαίες επεξηγήσεις.

Την υπόθεση εκ μέρους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Πηνελόπη Χαραλάμπους.