Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΤουρκικό ΥΠΑΜ: «Επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ

 18.09.2025 - 17:27
Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ

«Επικίνδυνες συνέπειες» μπορεί να έχουν οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εξοπλισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστήριξαν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες σχολίασαν τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με το Ισραήλ για την προμήθεια συστήματος αεράμυνας.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου στην Άγκυρα, ανώτατες πηγές του ΥΠΕΘΑ ανέφεραν ότι η Τουρκία «παρακολουθεί με προσοχή».

«Κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στη διατάραξη της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα» προσθέτουν.

Η τουρκική πλευρά επανέλαβε την πάγια θέση της για την πολιτική και στρατιωτική κάλυψη του ψευδοκράτους, αναφέροντας πως «η Τουρκία, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, βρίσκεται στο πλευρό της τδβκ και την υποστηρίζει. Ο τουρκοκυπριακός λαός βρίσκεται υπό την προστασία της Τουρκίας».

Στην ίδια ενημέρωση, πηγές του Υπουργείου απέρριψαν τα σενάρια περί απαίτησης της Ρωσίας να επιστραφούν τα συστήματα S-400. «Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας», ανέφεραν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα
Αφόπλισαν άντρα: Κρατούσε κυνηγετικό όπλο και προκάλεσε αναστάτωση στη Λευκωσία
VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»
Τι κατέθεσαν στο «στρατοδικείο» οι 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Πότε θα συνεχιστεί η «διαδικασία»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΥΠΕΣ: Καλύτερη διαχείριση εκτάκτων αναγκών με μεταρρύθμιση ΠΟΥ έκρινε το Υπουργικό

 18.09.2025 - 17:11
Επόμενο άρθρο

Σε δίκη ο Ραούλ Ασένθιο της Ρεάλ για υπόθεση διαρροής σεξουαλικού βίντεο

 18.09.2025 - 17:39
TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

  •  18.09.2025 - 12:09
Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

  •  18.09.2025 - 17:56
Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ

Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ

  •  18.09.2025 - 17:27
Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  18.09.2025 - 16:51
Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ

Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  18.09.2025 - 17:01
VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

  •  18.09.2025 - 12:48
Υπ. Μεταφορών: Πότε ακυρώνονται ΜΟΤ για οχήματα χωρίς ανάκληση αερόσακου

Υπ. Μεταφορών: Πότε ακυρώνονται ΜΟΤ για οχήματα χωρίς ανάκληση αερόσακου

  •  18.09.2025 - 15:53
Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

  •  18.09.2025 - 18:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα