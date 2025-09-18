Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστοι έκλεψαν στο Μετρό γιατρό που ταξίδευε για επαγγελματικό συνέδριο – «Αναγκάστηκα να ζητιανέψω για να γυρίσω σπίτι»

 18.09.2025 - 23:43
Άγνωστοι έκλεψαν στο Μετρό γιατρό που ταξίδευε για επαγγελματικό συνέδριο – «Αναγκάστηκα να ζητιανέψω για να γυρίσω σπίτι»

Ο διευθυντής του τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας έπεσε θύμα κλοπής ενώ βρισκόταν μέσα στο μετρό και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αποτέλεσμα να χάσει την πτήση και να αναγκαστεί να ζητιανέψει, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής (14/9) και σύμφωνα με όσα αναφέρει ο γιατρός, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του μετρό, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλος συνωστισμός.

Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και έψαξε το πορτοφόλι του, συνειδητοποίησε ότι δεν το έχει πάνω του και ότι έπεσε θύμα κλοπής. Ο γιατρός ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία, καθώς και την αεροπορική εταιρεία, διότι πλέον δεν μπορούσε να ταξιδέψει.

Μάλιστα, ο διευθυντής του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, αναγκάστηκε να ζητήσει χρήματα από συνεπιβάτες του, προκειμένου να μπορέσει να επιστρέψει πίσω και κατάφερε να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 23 ευρώ.

Πηγή: huffingtonpost.gr

 

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

