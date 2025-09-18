Άγνωστοι έκλεψαν στο Μετρό γιατρό που ταξίδευε για επαγγελματικό συνέδριο – «Αναγκάστηκα να ζητιανέψω για να γυρίσω σπίτι»

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής (14/9) και σύμφωνα με όσα αναφέρει ο γιατρός, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του μετρό, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλος συνωστισμός.

Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και έψαξε το πορτοφόλι του, συνειδητοποίησε ότι δεν το έχει πάνω του και ότι έπεσε θύμα κλοπής. Ο γιατρός ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία, καθώς και την αεροπορική εταιρεία, διότι πλέον δεν μπορούσε να ταξιδέψει.

Μάλιστα, ο διευθυντής του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, αναγκάστηκε να ζητήσει χρήματα από συνεπιβάτες του, προκειμένου να μπορέσει να επιστρέψει πίσω και κατάφερε να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 23 ευρώ.

Πηγή: huffingtonpost.gr