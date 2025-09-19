Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Σαββάτιος,

Σάββατος,

Σαββάτης,

Σαββατία,

Σαββατίνα,

Σαββάτα,

Σαββάτη,

Σαββάτω.

Άγιος Σαββάτιος

Ο Άγιος Σαββάτιος μαρτύρησε επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχείας Ηλιοδώρου (278 μ.Χ.). Όταν ο Σαββάτιος βρέθηκε στην Αντιόχεια μαζί με τον Άγιο Τρόφιμο και είδε τα πολυποίκιλα αμαρτωλά όργια που γίνονταν προς τιμήν του Απόλλωνα, δε συγκρατήθηκε και αποδοκίμασε δημόσια την αμαρτωλή αυτή παραφροσύνη.

Άμεσα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Θαρραλέα δήλωσαν μαζί με τον Άγιο Τρόφιμο πως είναι χριστιανοί. Τότε ο ηγεμόνας Ηλιόδωρος διέταξε και τους μαστίγωσαν ανελέητα. Τόσο, που οι σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Εκεί ο Σαββάτιος άφησε την τελευταία του πνοή.

Ανατολή ήλιου: 07:10 – Δύση ήλιου: 19:26

🌕 Σελήνη 16.2 ημερών