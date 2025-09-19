Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

 19.09.2025 - 07:07
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

Σήμερα Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Σαββατίου μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Σαββάτιος,

Σάββατος,

Σαββάτης,

Σαββατία,

Σαββατίνα,

Σαββάτα,

Σαββάτη,

Σαββάτω.

Άγιος Σαββάτιος

Ο Άγιος Σαββάτιος μαρτύρησε επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχείας Ηλιοδώρου (278 μ.Χ.). Όταν ο Σαββάτιος βρέθηκε στην Αντιόχεια μαζί με τον Άγιο Τρόφιμο και είδε τα πολυποίκιλα αμαρτωλά όργια που γίνονταν προς τιμήν του Απόλλωνα, δε συγκρατήθηκε και αποδοκίμασε δημόσια την αμαρτωλή αυτή παραφροσύνη.

Άμεσα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Θαρραλέα δήλωσαν μαζί με τον Άγιο Τρόφιμο πως είναι χριστιανοί. Τότε ο ηγεμόνας Ηλιόδωρος διέταξε και τους μαστίγωσαν ανελέητα. Τόσο, που οι σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Εκεί ο Σαββάτιος άφησε την τελευταία του πνοή.

Ανατολή ήλιου: 07:10 – Δύση ήλιου: 19:26

🌕 Σελήνη 16.2 ημερών

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 







