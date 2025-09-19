Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

Σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Themaonline, μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του σε μια διαφορετική συνέντευξη μέσα, από το προεδρικό αυτοκίνητο.
Σαββάτιος,
Σάββατος,
Σαββάτης,
Σαββατία,
Σαββατίνα,
Σαββάτα,
Σαββάτη,
Σαββάτω.
Ο Άγιος Σαββάτιος μαρτύρησε επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχείας Ηλιοδώρου (278 μ.Χ.). Όταν ο Σαββάτιος βρέθηκε στην Αντιόχεια μαζί με τον Άγιο Τρόφιμο και είδε τα πολυποίκιλα αμαρτωλά όργια που γίνονταν προς τιμήν του Απόλλωνα, δε συγκρατήθηκε και αποδοκίμασε δημόσια την αμαρτωλή αυτή παραφροσύνη.
Άμεσα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Θαρραλέα δήλωσαν μαζί με τον Άγιο Τρόφιμο πως είναι χριστιανοί. Τότε ο ηγεμόνας Ηλιόδωρος διέταξε και τους μαστίγωσαν ανελέητα. Τόσο, που οι σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Εκεί ο Σαββάτιος άφησε την τελευταία του πνοή.
Ανατολή ήλιου: 07:10 – Δύση ήλιου: 19:26
🌕 Σελήνη 16.2 ημερών
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις