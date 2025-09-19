Στον ανακριτή ο οδηγός της νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - «Πέρασα με πράσινο», υποστηρίζει

Ο κατηγορούμενος, υπήκοος Βουλγαρίας, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Με τη σειρά τους, το «κατώφλι» του ανακριτή θα περάσουν και τα τρία άτομα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, καθοδηγούσαν τον οδηγό της νταλίκας για να διασχίσει την κεντρική λεωφόρο, και διώκονται – κατά συναυτουργία – για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος ισχυρίζεται ότι ξεκίνησε με πράσινο σηματοδότη και ενώ τα αυτοκίνητα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ήταν ακινητοποιημένα η μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» στο μεσαίο τμήμα του φορτηγού, παρά το γεγονός ότι οι τρεις συγκατηγορούμενοί του τον καθοδηγούσαν για να περάσει με ασφάλεια. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κατάλαβε το δυστύχημα μόνο όταν άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο της πρόσκρουσης, ενώ υποστηρίζει πως μίλησε αμέσως μετά με τον 29χρονο, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του.

Από την πλευρά τους, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία που τους αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν τον οδηγό να περάσει τον δρόμο με ασφάλεια.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας κοντινής επιχείρησης και δημοσίευσε το protothema.gr, αποτυπώνεται καρέ-καρέ η στιγμή που ο 54χρονος οδηγός της νταλίκας διασχίζει κάθετα τον δρόμο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η μοτοσικλέτα προσκρούει με σφοδρότητα στο βαρύ όχημα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.



Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί, στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ι.Χ. φορτηγό με ρυμουλκούμενο, που οδηγούσε 54χρονος Βούλγαρος, εκείνη τη στιγμή διέσχιζε κάθετα την κεντρική λεωφόρο, με τρία άτομα να τον καθοδηγούν.



Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό της νταλίκας, καθώς και τους τρεις άνδρες – δύο Έλληνες και έναν Αλβανό – που του έκαναν «κουμάντο» και του έδιναν οδηγίες για να διασχίσει τον δρόμο.



Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα