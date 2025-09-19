Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρές αδυναμίες στην εργοδότηση ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο – Τι διαπιστώνει η Επίτροπος Διοικήσεως

 19.09.2025 - 14:53
Σοβαρές αδυναμίες στην εργοδότηση ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο – Τι διαπιστώνει η Επίτροπος Διοικήσεως

Σοβαρές αδυναμίες στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο διαπιστώνει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, μέσα από πρόσφατη Έκθεση που εκπόνησε υπό την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανισμού, για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Όπως διαπιστώνει στην Έκθεσή της η κ. Λοττίδη, παρά τη θεσμοθέτηση υποστηρικτικών πολιτικών, η πραγματική και ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας παραμένει προβληματική, με την Κύπρο να εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά εργοδότησης, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ» 

Με βάση τα συμπεράσματα της Επιτρόπου Διοικήσεως, όπως αυτά καταγράφονται στην Έκθεσή της, μόλις 68 άτομα με αναπηρία εργοδοτήθηκαν μέσω του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων από το 2021 μέχρι σήμερα, ενώ το ύψος της επιδότησης, που είναι 52 ευρώ ημερησίως, κρίνεται ανεπαρκές, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τα προσόντα των εργαζομένων ή τις ανάγκες προσαρμογής του εργασιακού περιβάλλοντος.

Επίσης, διαπιστώνει έλλειψη δεδομένων για την πορεία των ατόμων με αναπηρία μετά την εκπαίδευση και την εργασία, ενώ σημειώνει ότι οι εργοδότες φαίνεται να μην είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα διαθέσιμα σχέδια, ενώ στερεότυπα και προκαταλήψεις εξακολουθούν να λειτουργούν ως εμπόδιο στην πρόσληψη.

Εξάλλου, αναφέρει ότι δεν καλύπτονται τα έξοδα για την προσβασιμότητα των χώρων ή για εύλογες προσαρμογές, γεγονός που επιβαρύνει επιπλέον τους εργοδότες, ενώ συμπληρώνει ότι πολλά άτομα με αναπηρίες αγνοούν τις δυνατότητες εργοδότησης που έχουν, όπως και τις υποστηρικτικές δομές που μπορούν να διεκδικήσουν.

Η Επίτροπος Διοικήσεως προτείνει στην Έκθεσή της μια σειρά από ουσιαστικά και πρακτικά μέτρα, όπως αναθεώρηση των κινήτρων προς εργοδότες, ώστε να καλύπτουν και εύλογες προσαρμογές και να προσαρμόζονται με βάση τα προσόντα του εργοδοτούμενου, επέκταση του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη και σε επαρχίες με χαμηλή κάλυψη, καθιέρωση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία με θεσμικό και παρακολουθούμενο τρόπο, ενίσχυση του ρόλου των καθοδηγητών εργασίας με εκπαίδευση, εποπτεία και σταθερή εργοδότηση, εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών για να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις, καθώς και καθιέρωση συστηματικής συλλογής και δημοσιοποίησης στοιχείων για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, ώστε να αξιολογούνται οι πολιτικές που εφαρμόζονται.

Η Επίτροπος καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως είναι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων Εργασίας, το Τμήμα Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την ΚΥΣΟΑ, σε ουσιαστικό διάλογο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, αποτελεσματικού και συμπεριληπτικού πλαισίου πολιτικής για την εργοδότηση ατόμων με αναπηρίες.

Σημειώνεται ότι η έκθεση αποστάλθηκε στους αρμόδιους φορείς, για περαιτέρω ενέργειες και κοινοποιήθηκε στην ΚΥΣΟΑ προς ενημέρωση.

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

