Κρίσιμη προειδοποίηση: Η Κύπρος πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε ενεργειακή αναταραχή – Τι είπε ο Υπουργός Ενέργειας

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση των τελευταίων χρόνων έχει επιβεβαιώσει με τον πιο έντονο τρόπο ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού είναι υπόθεση υψίστης σημασίας για κάθε κράτος, ιδιαίτερα για χώρες όπως η Κύπρος που είναι πλήρως εξαρτημένες από εισαγωγές. «Οι επιπτώσεις της κρίσης αφορούν τόσο στη διαθεσιμότητα των λειτουργικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών όσο και στην εύρεση και το κόστος διατήρησης των στρατηγικών αποθεμάτων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κρίση έχει σημαντική επίδραση στις τιμές των πετρελαιοειδών, αλλά και αλυσιδωτά όλων ανεξαιρέτως των αγαθών που πωλούνται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, επηρεάζοντας άμεσα την ποιότητα ζωής των καταναλωτών.

«Σε αυτό το περιβάλλον αστάθειας, η Κύπρος οφείλει να είναι θωρακισμένη απέναντι σε κάθε πιθανή ενεργειακή αναταραχή. Ο ΚΟΔΑΠ, με την εκ νόμου αποστολή του για διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών που αντιστοιχούν σε 90 ημέρες καθαρών εισαγωγών, αποτελεί κρίσιμο μηχανισμό ασφάλειας για το Κράτος», υπογράμμισε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι η ύπαρξη και η άμεση διαθεσιμότητα αυτών των αποθεμάτων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε περίπτωση κρίσης στον εφοδιασμό, καθώς η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι θεμέλιο της οικονομίας και της κοινωνικής σταθερότητας.

Χαιρέτισε το γεγονός ότι το ιδιόκτητο τερματικό αποθήκευσης πετρελαιοειδών του ΚΟΔΑΠ βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025, σημειώνοντας ότι η εν λόγω υποδομή θα ενισχύσει αποφασιστικά την ενεργειακή ασφάλεια της Δημοκρατίας, θα μειώσει την εξάρτηση από παρόχους διευθετήσεων και θα εξασφαλίσει ότι τα φυσικά αποθέματα πετρελαιοειδών της χώρας είναι αρκετά και άμεσα διαθέσιμα όταν και εφόσον χρειαστεί.

Πρόσθεσε, εξάλλου, την καθοριστική σημασία του ΚΟΔΑΠ για άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση διαταραχής εφοδιασμού ή/και δυσμενούς συμβάντος, όσον αφορά και τη διασύνδεση των τερματικών και των λιμενικών υποδομών, τις συνέργειες, τον καθορισμό διαδικασιών και την επαναξιολόγησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επισήμανε ότι ο χρόνος ανταπόκρισης είναι κρίσιμος για τον περιορισμό των επιπτώσεων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και των υποδομών, τονίζοντας ότι οι εν λόγω διαδικασίες πρέπει να προωθηθούν άμεσα.

Ο Υπουργός χαιρέτισε και το γεγονός ότι ο ΚΟΔΑΠ συντονίζει και έχει ήδη ξεκινήσει το έργο «Σχεδιασμού, Κατασκευής και Λειτουργίας του Συστήματος Πυρόσβεσης του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού», αναφέροντας ότι η υλοποίησή του είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η περιοχή φιλοξενεί τις πλέον κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας, των οποίων η ασφάλεια, η προστασία και η επιχειρησιακή ετοιμότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμες. «Με την ολοκλήρωση του έργου, το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού θα διαθέτει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα πυροπροστασίας, το οποίο θα αναβαθμίσει την πυρασφάλεια του ενεργειακού μας συστήματος», ανέφερε.

Χαρακτήρισε φιλόδοξους αλλά απολύτως αναγκαίους τους στόχους που έθεσε ο ΚΟΔΑΠ για το 2026. «Η πλήρης λειτουργία του τερματικού, η ενίσχυση της αποθηκευτικής επάρκειας εντός της Δημοκρατίας και η διασφάλιση της ποιότητας και διαθεσιμότητας των αποθεμάτων, θα καθορίσουν εν πολλοίς την πορεία του Οργανισμού σας. Αυτές οι προτεραιότητες συνδέονται άμεσα με την εθνική στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας μας για το μέλλον», σημείωσε.

Καταληκτικά, ο Υπουργός είπε ότι η γεωπολιτική και ενεργειακή πραγματικότητα υπενθυμίζει καθημερινά ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού και η επάρκεια των αποθεμάτων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. «Μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος θα πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει την κάθε ενεργειακή κρίση και ικανή να εγγυηθεί την ενεργειακή ασφάλεια των πολιτών της», είπε.