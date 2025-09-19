«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΥΚΑΝ, αύξηση παρατηρείται και στις ποσότητες ναρκωτικών που κατασχέθηκαν το ίδιο έτος, με τα κιλά κάνναβης και κοκαΐνης να διπλασιάζονται, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά τη σταθερότητα στον αριθμό των συλλήψεων.

Διπλασιασμός ποσοτήτων

Τα στοιχεία, που παρουσίασε στο Πρακτορείο ο κ. Αντρέου, είναι ενδεικτικά.

Συγκεκριμένα, την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Αυγούστου του 2025 κατασχέθηκαν 613 κιλά κάνναβης, δηλαδή 279 κιλά περισσότερα από το 2024 και 39,5 κιλά κοκαΐνης, δηλαδή 33,5 περισσότερα από πέρσι.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 1,5 κιλό ρητίνης κάνναβης (το 2024 κατασχέθηκε ένα κιλό) και 50 φυτά κάνναβης (πέρσι κατασχεθήκαν 14).

Σημείωσε ότι την ίδια περίοδο, σημειώθηκαν 781 υποθέσεις με 768 ενεχόμενα πρόσωπα, σχεδόν ταυτόσημα με τα 752 περιστατικά και 768 πρόσωπα το 2024, στοιχείο -όπως είπε- που ενισχύει την εκτίμηση ότι οι επιχειρήσεις είναι πλέον «πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές».

«Δεν έχουμε απαραίτητα αύξηση στα ναρκωτικά. Έχουμε αύξηση στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων και επικέντρωση στις πύλες εισόδου», εξήγησε ο Διοικητής της ΥΚΑΝ.

Αύξηση και μετά τον Αύγουστο του 2025

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρουσίασε στο ΚΥΠΕ ο κ. Αντρέου, μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου του 2025 οι συνολικές κατασχέσεις διαμορφώνονται στα 640 κιλά κάνναβης, 40 κιλά κοκαΐνης, 2 κιλά ρητίνης κάνναβης και 50 φυτά κάνναβης.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η ΥΚΑΝ κατάσχεσε 2.476 κανναβινοειδή προϊόντα που περιείχαν ουσίες THC, σε μορφές όπως ζελεδάκια, σοκολάτες, λάδια, μπύρες, μπισκότα, κάψουλες και ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Οι κατασχέσεις, σύμφωνα με τον Διοικητή της ΥΚΑΝ, «έγιναν σε παγκύπρια κλίμακα, με έλεγχο σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων».

«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης

Ο κ. Αντρέου ανέφερε, επίσης, ότι οι διακινητές εξελίσσουν συνεχώς τις μεθόδους τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεταφορά ναρκωτικών σε συσκευασίες δημητριακών, που η Υπηρεσία εντόπισε πρόσφατα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Captagon, ένα επικίνδυνο συνθετικό χάπι, που κυκλοφορεί κυρίως σε Συρία και Λίβανο, και χρησιμοποιείται ακόμη και από εξτρεμιστές, ώστε να μειώσει τις αναστολές ως προς τη διάπραξη κάποιου εγκλήματος.

Αν και δεν έχει εντοπιστεί ακόμη στην Κύπρο, όπως είπε, υπάρχουν πληροφορίες για αυξημένη κυκλοφορία στην περιοχή, με την ΥΚΑΝ να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Δήμευση περιουσιακών στοιχείων από εμπλεκόμενα πρόσωπα

Σε ερώτηση αν υπάρχουν ενδείξεις οργανωμένου εγκλήματος πίσω από τις μεγάλες ποσότητες που κατασχέθηκαν, ο κ. Αντρέου ανέφερε πως η ΥΚΑΝ εστιάζει και στο οικονομικό κομμάτι της διακίνησης, προχωρώντας σε δεκάδες οικονομικές έρευνες και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι από το 2020 μέχρι σήμερα έγιναν 89 οικονομικές έρευνες, κατακρατήθηκαν συνολικά €1.426.554, δημεύθηκαν €833.783, ενώ σημείωσε πως το μεγαλύτερο ποσό δημεύθηκε το 2025 και ανέρχεται στα €357.383

«Πίσω από τις μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κρύβεται οργανωμένο έγκλημα με τεράστια οικονομικά οφέλη», υπογράμμισε ο Διοικητής της ΥΚΑΝ.

Πρόληψη και απεξάρτηση – Στο επίκεντρο οι νέοι

Εξάλλου, ο κ. Αντρέου ανέφερε πως μέσα από το πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης, η ΥΚΑΝ ενίσχυσε τις δράσεις πρόληψης, αποκαλύπτοντας ότι 205 άτομα ηλικίας 14–24 ετών παραπέμφθηκαν το 2025 σε θεραπευτικά κέντρα.

Όπως είπε, από τους 205 οι 143 είναι εξαρτώμενοι, ενώ οι 62 από το υποστηρικτικό περιβάλλον (γονείς ή συγγενείς).

Στόχος, ανέφερε, είναι να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους νέους, πριν η εμπλοκή τους με τα ναρκωτικά γίνει μη αναστρέψιμη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ