Έρχονται δύο πορίσματα από την Αρχή κατά της Διαφθοράς εντός Νοεμβρίου

Το πρώτο που αναμένεται να δημοσιευτεί την επόμενη βδομάδα αφορά στην καταγγελία του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδη για εισφορές στον ΔΗΣΥ, που σχετίζονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Το δεύτερο πόρισμα, που, σύμφωνα με τον Επίτροπο, αναμένεται να δημοσιευτεί εντός Νοεμβρίου, αφορά στην έρευνα για ιχθυοτροφείο στην Τριμίκλινη.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο Χάρης Πογιατζής είπε ότι αυτός ανέρχεται σε €1.997.766 ευρώ, και είναι μειωμένος κατά 2% σε σχέση με πέρσι.

Το 50% του προϋπολογισμού, δηλαδή ποσό ύψους €1 εκ. αφορά τις έρευνες. Αυτό, είπε, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο, €357.000, αφορά την αγορά υπηρεσιών για άτομα που εργάζονται στην Αρχή. Όπως εξήγησε, τα 13 από τα 18 πρόσωπα που εργάζονται σήμερα στην Αρχή δουλεύουν υπό συνθήκες αγοράς υπηρεσιών. Σημείωσε ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου την προηγούμενη βδομάδα για τη στελέχωση της Αρχής, εντός του 2026 θα προχωρήσουν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Το υπόλοιπο ποσό, που ανέρχεται σε €643.000, αφορά τις αμοιβές των λειτουργών επιθεώρησης που διεξάγουν τις έρευνες, καθώς και άλλα διοικητικά έξοδα.

Ένα άλλο κονδύλι, ύψους €483.260, αφορά τις αμοιβές των μελών της Αρχής.

Ακόμα €130.000 αφορούν στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης με εκπαιδεύσεις και συνέδρια, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί και πρέπει να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα και με τις συστάσεις της GRECO, ενώ άλλες €120.000 αφορούν ενημερωτικές εκστρατείες.

Μία καταγγελία την ημέρα

Απαντώντας στους Βουλευτές του ΔΗΣΥ, Νίκο Τορναρίτη, του ΑΚΕΛ, Άριστο Δαμιανού, του ΔΗΚΟ, Πανίκο Λεωνίδου και στην ανεξάρτητη Βουλευτή, Αλεξάνδρα Ατταλίδου σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των καταγγελιών και πόσες από αυτές έχουν οδηγηθεί στη Νομική Υπηρεσία, ο κ. Πογιατζής είπε ότι η Αρχή παραλαμβάνει «μία καταγγελία την ημέρα». Σημείωσε ότι υπάρχει διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης, από το προσωπικό της Αρχής, καθώς «ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι διαφθορά" και "πολλές αφορούν διαφορές μεταξύ γειτόνων», όπως είπε. Ως αποτέλεσμα, σημείωσε, η εξέτση του 90-92% των υποθέσεων που παραλαμβάνονται τερματίζεται σε αυτό το στάδιο, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις στέλνεται απάντηση. Όπως εξήγησε, αυτή η πρακτική, εξοικονομεί και πόρους.

Συγκεκριμένα, είπε ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου παραλήφθηκαν 523 καταγγελίες. Συμπληρώθηκαν οι 274 και εκκρεμεί ακόμη η εξέταση 249.

Συνολικά, ξεκίνησαν 14 έρευνες. Από τις 7 που συμπληρώθηκαν, οι 2 στάλθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα και δημοσιοποιήθηκαν. «Ενώπιον μας έχουμε δύο πορίσματα», είπε, σημειώνοντας ότι το ένα θα δημοσιευτεί την επόμενη βδομάδα και ακόμα ένα εντός Νοεμβρίου. Ερωτηθείς από τον κ. Τορναρίτη ποιες υποθέσεις αφορούν αυτά, είπε ότι η πρώτη αφορά την καταγγελία του κ. Χριστοφίδη για εισφορές προς τον ΔΗΣΥ, που σχετίζονται με το πρόγραμμα πολιτογράφησης, και η δεύτερη την υπόθεση της Τριμίκλινης.

«Δεν υπάρχει νομοθετική πρόνοια που να μας δίνει το δικαίωμα να ζητήσουμε τον λόγο από τον Γενικό Εισαγγελέα», απάντησε σε ερώτηση του κ. Δαμιανού και της κ. Ατταλίδου, αναφορικά με την τύχη των πορισμάτων μετά που αποστέλλονται στη Νομική Υπηρεσία.

Αύξηση ανώνυμων καταγγελιών

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση του κ. Τορναρίτη, ο κ. Πογιατζής είπε ότι ανέβηκε το ποσοστό των ανώνυμων καταγγελιών, παρόλο που η Αρχή εγγυάται «ότι δεν αποκαλύπτουμε το όνομα» στις περιπτώσεις επώνυμων καταγγελιών. Σημείωσε, ωστόσο, ότι κάποιος που καταγγέλλει επώνυμα θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας, αν προχωρήσει η έρευνα.

Στις περιπτώσεις των ανώνυμων καταγγελιών, ο καταγγέλλων πρέπει να δώσει αρκετά στοιχεία στην Αρχή, για να μπορέσει να προχωρήσει σε εξέταση. Σημείωσε ότι δύο από τις ανώνυμες καταγγελίες που υποβλήθηκαν οδηγήθηκαν σε έρευνα, αλλά δεν στοιχειοθετήθηκαν.

Σημείωσε ότι όλες οι απαντήσεις της Αρχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, για να γνωρίζουν και όσοι καταγγέλλουν ανώνυμα την πορεία των υποθέσεων. «Υπάρχουν δεκάδες τέτοιες αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας», σημείωσε.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση της κ. Ατταλίδου, ο Χάρης Πογιατζής είπε ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την Ελεγκτική Υπηρεσία και βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τον νέο Γενικό Ελεγκτή.

Σημείωσε, εξάλλου, ότι δεν ενεργοποιήθηκε ακόμα η πλατφόρμα για τους πληροφοριοδότες (whistleblowers), αλλά υπάρχει διαθέσιμη η πλατφόρμα για ανώνυμες καταγγελίες.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι γίνεται σημαντικό έργο από την Αρχή, που αφορά τη διαφάνεια, την επισήμανση περιπτώσεων και θεμάτων διαφθοράς. «Η αρμόδια Αρχή κάνει σωστά τη δουλειά της, με βάση την καινούρια νομοθεσία που έχουμε ψηφίσει», είπε.

Σημείωσε ότι πρόκειται περί ενός καινούριου θεσμού, ο οποίος χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση, «γιατί χρειάζεται περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να ασκεί τον ρόλο του ακόμα πιο παραγωγικά και αποδοτικά».

Από την πλευρά της, η Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου ζήτησε, με δηλώσεις της, την ενίσχυση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, «γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που πολεμήσαμε για να της δοθούν ανακριτικές εξουσίες για να μπορεί να επιτελέσει το έργο της», είπε, προσθέτοντας πως «ή επενδύουμε σε ένα ισχυρό κράτος δικαίου, ή συνεχίζουμε να υπονομεύουμε τη Δημοκρατία εκ των έσω».

Πηγή: ΚΥΠΕ