Κατηγορεί τον ΠτΔ για τις ενέργειές του ο Ερχιουρμάν - «Αρνητική ένδειξη οι πρωτοβουλίες για το φυσικό αέριο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατηγορεί τον ΠτΔ για τις ενέργειές του ο Ερχιουρμάν - «Αρνητική ένδειξη οι πρωτοβουλίες για το φυσικό αέριο»

 04.11.2025 - 11:46
Ως αρνητική ένδειξη για την ειλικρίνεια των προθέσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς τις πρωτοβουλίες για τον αγωγό φυσικού αερίου από το Ισραήλ, χαρακτήρισε ο νέος ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος υποστήριξε επίσης ότι αυτές οι ενέργειες παραγκωνίζουν την τουρκοκυπριακή κοινότητα και υπονομεύουν το κλίμα για λύση του Κυπριακού.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Έρχιουρμαν άσκησε κριτική στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, αναφέροντας πως από τη μία καλεί σε επανέναρξη των συνομιλιών για συνολική λύση και από την άλλη συμμετέχει σε ενέργειες που, όπως είπε, αγνοούν τους Τουρκοκύπριους. «Δεν αξιολογώ ως θετικό σημάδι, από την άποψη του τεστ ειλικρίνειας, τη συμμετοχή του κ. Χριστοδουλίδη σε πρωτοβουλίες για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Κύπρο μέσω υποθαλάσσιου αγωγού», σημείωσε.

Επανέλαβε τη θέση ότι οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν «έναν από τους δύο ίσους συνιδρυτές εταίρους σε αυτό το νησί» και τόνισε πως «δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη βούλησή μας σε θέματα όπως η ενέργεια και οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων». Ανάφερε, μάλιστα, τις αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς και για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης «Great Sea Interconnector – GSI».

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι για την επίτευξη λύσης στην Κύπρο απαιτείται πρώτα απ' όλα ένα «κλίμα λύσης». Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τέτοιο κλίμα δεν μπορεί να διαμορφωθεί όταν προωθούνται πρωτοβουλίες με υψηλό δυναμικό αρνητικής επίδρασης στη σταθερότητα της περιοχής, χωρίς τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία αυτού του κλίματος, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά «δεν θα αγνοήσει ποτέ τις κινήσεις που τη βλάπτουν».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

