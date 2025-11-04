Κατηγορεί τον ΠτΔ για τις ενέργειές του ο Ερχιουρμάν - «Αρνητική ένδειξη οι πρωτοβουλίες για το φυσικό αέριο»

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Έρχιουρμαν άσκησε κριτική στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, αναφέροντας πως από τη μία καλεί σε επανέναρξη των συνομιλιών για συνολική λύση και από την άλλη συμμετέχει σε ενέργειες που, όπως είπε, αγνοούν τους Τουρκοκύπριους. «Δεν αξιολογώ ως θετικό σημάδι, από την άποψη του τεστ ειλικρίνειας, τη συμμετοχή του κ. Χριστοδουλίδη σε πρωτοβουλίες για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Κύπρο μέσω υποθαλάσσιου αγωγού», σημείωσε.

Επανέλαβε τη θέση ότι οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν «έναν από τους δύο ίσους συνιδρυτές εταίρους σε αυτό το νησί» και τόνισε πως «δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη βούλησή μας σε θέματα όπως η ενέργεια και οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων». Ανάφερε, μάλιστα, τις αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς και για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης «Great Sea Interconnector – GSI».

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι για την επίτευξη λύσης στην Κύπρο απαιτείται πρώτα απ' όλα ένα «κλίμα λύσης». Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τέτοιο κλίμα δεν μπορεί να διαμορφωθεί όταν προωθούνται πρωτοβουλίες με υψηλό δυναμικό αρνητικής επίδρασης στη σταθερότητα της περιοχής, χωρίς τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία αυτού του κλίματος, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά «δεν θα αγνοήσει ποτέ τις κινήσεις που τη βλάπτουν».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ