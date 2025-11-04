Άγνωστο πρόσωπο άρπαξε την τσάντα γυναίκας μέρα-μεσημέρι - Προσπάθησε να τον σταματήσει και την παρέσυρε με το όχημά του

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεωn Πάφου Μιχάλη Νικολάου η γυναίκα κατά τον συγκεκριμένο χρόνο προσπαθούσε να εισέλθει στο σταθμευμένο αυτοκίνητο της και είχε αρχικά τοποθετήσει την τσάντα της που περιείχε χρηματικό ποσό 150 ευρώ, το κινητό της τηλέφωνο και διάφορα έγγραφα στην θέση του συνοδηγού, όταν σε κάποια στιγμή άγνωστος άντρας ο οποίος επέβαινε αυτοκινήτου συγκεκριμένης περιγραφής, στάθμευσε δίπλα από το αυτοκίνητο της παραπονούμενης και αφού αποβιβάστηκε έκλεψε την τσάντα από την θέση του συνοδηγού.

Η παραπονούμενη προσπάθησε να τον ανακόψει, αλλά ο φερόμενος δράστης ξεκίνησε απότομα και αναχώρησε από το μέρος.

Κατά την προσπάθεια της παραπονούμενης, είπε ο κ. Νικολάου, να τον ανακόψει παρασύρθηκε από το όχημα του φερόμενου δράστη και τραυματίστηκε ελαφριά.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και διενεργούνται εξετάσεις προς εξασφάλιση πληροφοριών και μαρτυρίας που θα οδηγήσουν την Αστυνομία στον εντοπισμό του φερόμενου δράστη.

