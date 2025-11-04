Ecommbx
Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα

 04.11.2025 - 06:44
Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα

04.11.2025 - 06:44

Σοβαρή τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε χθες βράδυ, στη Λεωφόρο Κάβο Γκρέκο – Πρωταρά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων προσώπων.

Γύρω στις 8.20 το βράδυ, 33χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού έχοντας ως συνεπιβάτη 22χρονο, με κατεύθυνση από τον Πρωταρά προς την Αγία Νάπα.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα του 33χρονου, φαίνεται να συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε 17χρονος με συνεπιβάτη 19χρονο, η οποία κινείτο με κατεύθυνση από Αγία Νάπα προς Πρωταρά.

Από τη σύγκρουση, οι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία.

Η κατάσταση της υγείας τους

Ο 33χρονος οδηγός υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, θλάση και κάταγμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 22χρονος φέρει πολυτραυματισμό πνευμοθώρακα και υποαραχνοειδή αιμορραγία. Είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη.

Ο 17χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας υπέστη ανοικτό κάταγμα αριστερού μηριαίου και κάταγμα αριστερού βραχίονα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Ο 19χρονος συνεπιβάτης της δεύτερης μοτοσικλέτας, φέρει εγκεφαλική αιμορραγία. Είναι διασωληνωμένος και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείο Λάρνακας.

Από την οδική σύγκρουση οι δύο μοτοσικλέτες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας, το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας.

