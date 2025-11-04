Προβλήματα και κίνητρα για καλλιέργειες εντός νεκρής ζώνης, συζήτησε η Επ. Προσφύγων

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία ανέφερε ότι τα χωριά Πάνω Ζώδια, Κατωκοπιά, Αυλώνα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την καλλιέργεια στη νεκρή ζώνη, ενώ και άλλες ακριτικές κοινότητες επηρεάζονται από την κατάσταση, όπως Περιστερώνα, Αστρομερίτης, Ακάκι.

Από τη συζήτηση ανέκυψαν μια σειρά από ζητήματα όπως η ασφάλεια των γεωργών και να δοθούν κίνητρα, ώστε να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη τους στη νεκρή ζώνη, αλλά και η ενίσχυση στεγαστικών σχεδίων στην περιοχή, σε συνεννόηση με τα ΗΕ, ώστε να κατοικηθεί η περιοχή, όπως έχει γίνει σε άλλες περιοχές στην νεκρή ζώνη και πλησίον αυτής. Δημιουργώντας, είπε, και σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού να υπάρχουν συνθήκες ομαλότητας. Αλλά και χωρίς λύση του Κυπριακού, πρόσθεσε, να δώσουμε ζωή στη νεκρή ζώνη.

Μίλησε για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών με φωτισμό κι άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Την ένταξη των περιοχών αυτών στο σχέδιο ακριτικών περιοχών, αλλά και κίνητρα από το Υπουργείο Γεωργίας στους γεωργούς στην εντός της νεκρής ζώνης καλλιεργήσιμη περιοχή, ακόμα και αν δεν είναι μόνο γεωργοί, όπως είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ