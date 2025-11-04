Ecommbx
Καταχωρήθηκαν ιδιωτικές ποινικές διώξεις από την οικογένεια Θανάση Νικολάου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταχωρήθηκαν ιδιωτικές ποινικές διώξεις από την οικογένεια Θανάση Νικολάου

 04.11.2025 - 15:18
Καταχωρήθηκαν ιδιωτικές ποινικές διώξεις από την οικογένεια Θανάση Νικολάου

Καταχωρήθηκαν το πρωί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ιδιωτικές ποινικές διώξεις, εναντίον πέντε προσώπων, για την υπόθεση θανάτου του Θανάση Νικολάου. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, καθώς και τέσσερα πρώην μέλη της Αστυνομίας, που σχετίζονται με τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του άτυχου εθνοφρουρού, στις 29 Σεπτεμβρίου 2005.

Υπενθυμίζεται πως, μετά την απόφαση της θανατικής ανακρίτριας, ότι ο θάνατος του Θανάση δεν οφείλεται σε αυτοχειρία αλλά σε εγκληματική ενέργεια, η Νομική Υπηρεσία δεν προχώρησε σε ποινικές διώξεις, λόγω ανεπαρκούς μαρτυρίας, ενώ η οικογένεια είχε εκφράσει ετοιμότητα να προχωρήσει με ιδιωτικές ποινικές διώξεις.

Το κατηγορητήριο καταχωρήθηκε το πρωί, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, από τον δικηγόρο της οικογένειας, Σάββα Μάτσα, ο οποίος το συνυπογράφει με τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το κατηγορητήριο αφορά συνολικά 38 κατηγορίες, όπως συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδού πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Αναμένεται ότι το κατηγορητήριο θα εξεταστεί ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο θα γίνει ή όχι αποδεκτό, είτε στην ολότητα του, είτε μερικώς.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια του Θανάση Νικολάου έχει δώσει οδηγίες στους νομικούς της συμβούλους να προχωρήσουν και με ιδιωτικές ποινικές διώξεις εναντίον και άλλων προσώπων και συγκεκριμένα πρώην στελεχών της Εθνικής Φρουράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

TV NEWS- Χωρίς λογοκρισία: Η κυπριακή τηλεόραση στο ναδίρ – χωρίς έμπνευση, χωρίς ταυτότητα, χωρίς ψυχή- Δορυφόρος της Ελλάδας με έτοιμο πρόγραμμα

 04.11.2025 - 15:11

 04.11.2025 - 15:11
Προβλήματα και κίνητρα για καλλιέργειες εντός νεκρής ζώνης, συζήτησε η Επ. Προσφύγων

 04.11.2025 - 15:20

 04.11.2025 - 15:20
Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

