Καταχωρήθηκαν ιδιωτικές ποινικές διώξεις από την οικογένεια Θανάση Νικολάου

Υπενθυμίζεται πως, μετά την απόφαση της θανατικής ανακρίτριας, ότι ο θάνατος του Θανάση δεν οφείλεται σε αυτοχειρία αλλά σε εγκληματική ενέργεια, η Νομική Υπηρεσία δεν προχώρησε σε ποινικές διώξεις, λόγω ανεπαρκούς μαρτυρίας, ενώ η οικογένεια είχε εκφράσει ετοιμότητα να προχωρήσει με ιδιωτικές ποινικές διώξεις.

Το κατηγορητήριο καταχωρήθηκε το πρωί, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, από τον δικηγόρο της οικογένειας, Σάββα Μάτσα, ο οποίος το συνυπογράφει με τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το κατηγορητήριο αφορά συνολικά 38 κατηγορίες, όπως συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδού πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Αναμένεται ότι το κατηγορητήριο θα εξεταστεί ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο θα γίνει ή όχι αποδεκτό, είτε στην ολότητα του, είτε μερικώς.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια του Θανάση Νικολάου έχει δώσει οδηγίες στους νομικούς της συμβούλους να προχωρήσουν και με ιδιωτικές ποινικές διώξεις εναντίον και άλλων προσώπων και συγκεκριμένα πρώην στελεχών της Εθνικής Φρουράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ