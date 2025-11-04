Ecommbx
Έλαβε εξιτήριο ο Τυχικός: Επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Ιερά Σύνοδο – Αποκατάσταση ή πόρτα εξόδου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έλαβε εξιτήριο ο Τυχικός: Επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Ιερά Σύνοδο – Αποκατάσταση ή πόρτα εξόδου

 04.11.2025 - 06:25
Έλαβε εξιτήριο ο Τυχικός: Επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Ιερά Σύνοδο – Αποκατάσταση ή πόρτα εξόδου

Εξιτήριο έλαβε ο Μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός, κάτι το οποίο κινεί ταχύτερα τις διαδικασίες από την Ιερά Σύνοδο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Όπως ανέφεραν εκκλησιαστικές πηγές στο ThemaOnline, το τοπίο εξακολουθεί να είναι θολό για το κατά πόσον ο κ. Τυχικός θα υπογράψει λίβελο μετανοίας, όπως αξίωσε η Ιερά Σύνοδος ή αν θα επιλέξει να μην ξεκαθαρίσει πλήρως τη θέση του.

Επιπρόσθετα όπως μας αναφέρθηκε, «είναι στα χέρια του Τυχικού το τι θα πράξει, η τύχη είναι στα χέρια του αφού την διαδικασία την γνωρίζει πολύ καλά, το αν θα παραμείνει επίσκοπος της Εκκλησίας της Κύπρου ή αν θέλει να τεθεί εκτός της ιεραρχίας της».

Παράλληλα όπως αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα μας, το περιβάλλον του τέως Πάφου, τον οποίο επηρέαζε όπως ο κύκλος των αποτυχιστών, τόσο από την Μητρόπολη Πάφου όσο και από τη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να τον πιέζει ώστε να μην υπογράψει τον λίβελο μετανοίας.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, είναι έτοιμος να τον φιλοξενήσει στην αρχιεπισκοπή παραχωρώντας του το δωμάτιο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’, καθώς και καθήκοντα για να επιτελεί ως Επίσκοπος, ενώ θα συγκαλέσει εκτάκτως την Ιερά Σύνοδο η οποία θα εξετάσει κατά πόσον ο Τυχικός έχει υπογράψει τον λίβελο μετανοίας διαφορετικά θα αποφασίσει, είτε να τον καθαιρέσει είτε να τον θέσει σε αργία.

Καταληκτικά, οι εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι η απομάκρυνση του από την Πάφο, για τον Αρχιεπίσκοπο δεν μεταφράζεται ως τιμωρία αλλά ως κίνηση με σκοπό να μην έχει επαφή με όσους τον επηρεάζουν αρνητικά και να προστατευθεί από όσους κατάφεραν να τον οδηγήσουν προς την πόρτα εξόδου από την Εκκλησία, ενώ όπως λέχθηκε στην Μητρόπολη Πάφου δεν μπορεί να διεκδικήσει άλλη θέση όπως του Επισκόπου αφού σήμερα ασκεί καθήκοντα ο Επίσκοπος Αρσινόης.

 

