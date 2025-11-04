Χάος στη διοίκηση των σχολείων: Χωρίς γραμματειακή στήριξη - «Απειλεί» με πειθαρχικά μέτρα το ΥΠΑΝ - «Τηρήστε τα καθήκοντά σας»

Μετά από σειρά καταγγελιών και παραπόνων για τα προβλήματα αυτά, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας απέστειλε εγκύκλιο προς όλες τις Σχολικές Εφορείες παγκύπρια, ζητώντας την πιστή τήρηση των υποχρεώσεων του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού (ΒΓΠ) και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Η παρέμβαση του Υπουργείου ακολούθησε επιστολή της ΠΟΕΔ (Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων), ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2025, στην οποία γινόταν λόγος για σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση και τη λειτουργία πολλών σχολείων, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται, «να παρατηρούνται φαινόμενα σχολείων χωρίς γραμματείς, καθυστερήσεις σε διαδικασίες επικοινωνίας με γονείς και καθυστερημένες απαντήσεις σε θέματα καθημερινής λειτουργίας».

Τα προβλήματα που εντόπισε η ΠΟΕΔ

Στην επιστολή της, η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι:

Ορισμένα μέλη του γραμματειακού προσωπικού αρνούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους , ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απουσίας μαθητών ή επικοινωνίας με γονείς.

, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απουσίας μαθητών ή επικοινωνίας με γονείς. Υπάρχουν αναφορές για άρνηση αποστολής γραπτών μηνυμάτων ή για μη τήρηση των διαδικασιών που προνοεί η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου.

ή για μη τήρηση των διαδικασιών που προνοεί η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου. Καταγράφονται περιπτώσεις όπου γραμματείς μεταβαίνουν σε γειτονικά νηπιαγωγεία για να εκτελέσουν εργασίες εκτός των συμφωνημένων υποχρεώσεων.

για να εκτελέσουν εργασίες εκτός των συμφωνημένων υποχρεώσεων. Επισημαίνεται πως σε αρκετά δημοτικά και νηπιαγωγεία υπάρχουν ημέρες χωρίς γραμματειακή κάλυψη, γεγονός που δυσχεραίνει τη διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας

Απαντώντας, το Υπουργείο Παιδείας μέσω εγκυκλίου ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2025 επισημαίνει ότι:

Το Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό οφείλει να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2019–2021 και τις σχετικές ατομικές συμβάσεις.

που προβλέπονται στη και τις σχετικές ατομικές συμβάσεις. Τονίζεται πως η παράλειψη εκτέλεσης των καθηκόντων δύναται να αποτελέσει πειθαρχικό παράπτωμα , σύμφωνα με το άρθρο 32 των Συλλογικών Συμβάσεων.

δύναται να αποτελέσει , σύμφωνα με το άρθρο 32 των Συλλογικών Συμβάσεων. Οι Σχολικές Εφορείες καλούνται να μεριμνούν ώστε όλες οι σχολικές μονάδες να διαθέτουν γραμματειακή υποστήριξη στην πληρότητά τους, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει επίσης ότι τα καθήκοντα του ΒΓΠ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

τήρηση μητρώων και βιβλίων,

αλληλογραφία με διευθυντές και γονείς,

παραλαβή και φύλαξη γραφικής ύλης,

λογιστικές καταχωρίσεις και αποδείξεις πληρωμών,

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και ανακοινώσεις Συνδέσμου Γονέων,

καθώς και κάθε άλλη εργασία που δεν υπερβαίνει το πλαίσιο των διοικητικών του υποχρεώσεων.

Πειθαρχικά μέτρα σε περίπτωση άρνησης

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ρητά ότι η αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης καθηκόντων θα μπορεί να αποτελέσει λόγο πειθαρχικής δίωξης, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή αποδεδειγμένων προβλημάτων.

Το Υπουργείο δηλώνει πως παραμένει «στη διάθεση των Σχολικών Εφορειών για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση ή διευκρίνιση», καλώντας ταυτόχρονα όλες τις πλευρές να συνεργαστούν για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.

Το ζήτημα του γραμματειακού προσωπικού επανέρχεται συχνά τα τελευταία χρόνια, με τις σχολικές μονάδες να ζητούν σταθερότητα, επάρκεια και σαφή καθορισμό καθηκόντων.

Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας στοχεύει να τερματίσει τα φαινόμενα σύγχυσης και καθυστερήσεων, διασφαλίζοντας ότι οι σχολικές διοικήσεις θα έχουν τη διοικητική στήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης.