Νεκρός 23χρονος από μαχαίρωμα για οπαδικές διαφορές στην Ελλάδα - Έξι συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 23χρονος από μαχαίρωμα για οπαδικές διαφορές στην Ελλάδα - Έξι συλλήψεις

 04.11.2025 - 11:10
Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για το αιματηρό επεισόδιο για οπαδικές διαφορές στη Χαλκίδα στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες τραυματίστηκαν στη συμπλοκή στην οδό Ληλαντίων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 23χρονος που έχασε τη ζωή του όπως και οι πέντε από τους έξι που έχουν συλληφθεί δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές ενώ ο έκτος συλληφθείς είναι γνωστός από το παρελθόν στην ΕΛΑΣ. Όσο για το έβδομο άτομο που συμμετείχε στο αιματηρό επεισόδιο, παραμένει μέχρι ώρας αταυτοποίητο.

Τον 23χρονο μετέφεραν άγνωστοι με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και τον παράτησαν στην είσοδο. Παρά, ωστόσο, τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Όπως είπε νωρίτερα η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι συνολικά ενεπλάκησαν 8 άτομα σε δύο παρέες των 4.

Ακολούθησε λίγη ώρα αργότερα και δεύτερο περιστατικό κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας με έναν νεαρό άνδρα ηλικίας 20 ετών να εντοπίζεται αιμόφυρτος και να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η κατάσταση του 20χρονου που νοσηλεύεται φρουρούμενος από την αστυνομία δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του καθώς φέρει κατάγματα και ένα χτύπημα από μαχαίρι κάτω από το μάτι.

Η Αστυνομία εξετάζει τη σύνδεση των δύο περιστατικών, με το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας να έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

