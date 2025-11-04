Αδιανόητο περιστατικό στο ΓΝ Λευκωσίας με παιδοχειρουργό – Προχωρά σε επίσημη υποβολή παραπόνου η μητέρα

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο δημοσίευμα το Σάββατο (1/11), «ενώ είχαν περάσει 3 ώρες με ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι και αιμορραγία, θυμήθηκε να πει ο εφημερεύων παιδοχειρουργός ότι δεν μπορεί να έρθει και να δώσει τηλεφωνικά οδηγίες στην παιδίατρο να τον ράψει. Να τον ράψει χωρίς ειδίκευση; Η καημένη δεν ήξερε τι να κάνει, του έλεγε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο μόνη της και αυτός επέμενε!!! Εννοείται πήραμε το παιδί μας και φύγαμε»

Δείτε αυτούσια την επιστολή παραπόνου:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Την περασμένη Παρασκευή 24/10/2025, η ώρα 18:30 είχε ένα ατύχημά ο γιος μου και χτύπησε στο κεφάλι. Ξεκινήσαμε απευθείας για τις πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με έντονη αιμορραγία, σημειώνεται ότι καλέσαμε και στο Απολλώνιο και μας είπαν ότι δεν μπορούν να δεχθούν περιστατικά με παιδάκια.

Η ώρα 18:50 περίπου φτάσαμε εκεί και κατευθείαν στη διαλογή μας έκαναν τις πρώτες βοήθειες και μας τύλιξαν το κεφάλι του μωρού. Είπαν ότι είχαν ένα επείγων περιστατικό και θα περιμέναμε λίγο. Το λίγο έγινε 2 ώρες τελικά, ήρθε η παιδίατρος και έκλεξε τα αντανακλαστικά του μωρού, δεν άνοιξε και να δει την πληγή και είπε θα καλέσει τον παιδοχειρούργο να έρθει για την ραφή.

Τον καλούσε επί μισή και περισσότερη ώρα και δεν ανταποκρινόταν από ότι καταλάβαμε, ενώ γύρω στις 21:30 την ακούσαμε να μιλάει μαζί του και να του λέει: «Μα πως να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα μόνη μου? Δεν μπορώ!» και αυτός να της απαντά: «Θα σου εξηγήσω από το τηλέφωνο!». Η παιδίατρος ήταν πάρα πολύ αναστατωμένη και εμείς περισσότερο εννοείται. Είπε ότι το μωρό έπρεπε να ραφτεί επειγόντος γιατί είχε χάσει πάρα πολύ αίμα και είχαν περάσει 3 ώρες από την ώρα που είχε κτυπήσει.

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες, πείτε μου εσείς που ασχολείστε καθημερινά με τέτοιου είδους υποθέσεις, εγώ είμαι απλά μια γονιός που πάλευα να κρατήσω το παιδί μου ψύχραιμο, τι θα κάνατε?:

Που ήταν ο εφημερεύων γιατρός και δεν μπορούσε να έρθει, είμασταν εκεί περισσότερο από 3 ώρες?

Γιατί πληρώνετε ενώ δεν εκτελεί το χρέος του

Ποιος τους ελέγχει?

Ποιος δίνει τηλεφωνικά οδηγίες για να ράψει στο κεφάλι ένα παιδάκι

Τι έπρεπε να κάνει εκείνη η καημένη παιδίατρος που ήταν σε απόγνωση, να ράψει το παιδί ή όχι? Με ποια ειδίκευση να ράψει ένα παιδί 2,5 ετών στο κεφάλι? Και με ποια λογική του λέει δεν μπορώ να το κάνω και εκείνος επιμένει

Που θα τον έραβε Στο κρεβατάκι που μας εξέταζαν, που δεν είχε τίποτα αποστειρωμένο

Είναι κανείς από εσάς γονέας? Μπορείτε να σκεφτείτε τι αγώνα κάνει κάποιος να κρατήσει ένα μωρό 2,5 ετών ακίνητο, να μην κοιμηθεί, να μην κλαίει, να μην ενοχλεί το τραύμα του, να μην φάει για τόσες ώρες?

Εν τέλει, μετά από άπειρα τηλεφωνήματα βρήκαμε τον γιατρό dr Χατζηκωστή και μας έραψε στο χειρουργείο των πρώτων βοηθειών στο Απολλώνιο, μετά από 4 ώρες από το κτύπημα. Το τραύμα ήταν πάρα πολύ βαθύ μας είπε σε πολύ δύσκολο σημείο και το παιδάκι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Σκοπός αυτού του παράπονου είναι πρώτο και κύριο, να ενημερωθεί αυτός ο κύριος που ορκίστηκε να υπηρετεί το επάγγελμα του, ότι έχει να κάνει με παιδάκια, με παιδάκια που τον χρειάζονται άμεσα, και αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί να αφήσει την θέση για κάποιο άλλο που μπορεί να υπηρετήσει τον όρκο του.

Παλεύουμε όλοι καθημερινά για να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδία μας, πως μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον αν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την υγεία τους Τα παιδία μας είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε, πληρώνουμε ένα μεγάλο ποσοστό από τους μισθούς και τις φορολογίες μας για την υγεία, απαιτούμε τουλάχιστο να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες υγείας, τουλάχιστο για τα παιδία. Αυτή την φορά εμείς βρήκαμε εναλλακτική, κάποιο άλλο παιδάκι μπορεί να μην έβρισκε, ατυχήματα συμβαίνουν καθημερινά.

Από την στιγμή που το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ είναι μονόδρομος σε τέτοιου είδους συνθήκες, είστε υπόχρεοι να διασφαλίσετε ότι, οι πρώτες βοήθειες θα είναι πλήρως εξοπλισμένες από γιατρούς και εξοπλισμό για κάθε περιστατικό!!!

Είναι αυτονόητο ότι ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίες απαιτούμε υπηρεσίες υγείας, αλλά όταν μιλάμε για παιδάκια πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και διπλά συνεπής, και οι παραβάτες είναι υποχρέωση σας να τιμωρούνται!

Σε λίγο καιρό έρχονται εκλογές, σκεφτείτε ξανά και ξανά σε ποιο κράτος αιτήστε να κυβερνήσετε ή κυβερνάτε! Όσο δεν βελτιώνονται οι συνθήκες, όσο δεν τιμωρούνται οι παραβάτες, όσο δεν διορίζονται υπεύθυνοι εργαζόμενοι για να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας, είστε όλοι υπεύθυνοι και υπόλογοί των πράξεων τους.

Εύχομαι να έρθουν καλύτερες μέρες για τον τομέα της υγείας»