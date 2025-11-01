Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑνθρώπινες ΙστορίεςΟργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

 01.11.2025 - 15:34
Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγγέλλει μητέρα στο ThemaOnline, υποστηρίζοντας ότι το 2,5 ετών παιδί της τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρά την έντονη αιμορραγία, υπήρξε πολύωρη καθυστέρηση στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

 

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ιστοσελίδα μας, έφτασαν άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο επί τρεις ώρες δεν υπήρξε παρέμβαση από παιδοχειρουργό, ενώ το τραύμα του παιδιού παρέμενε ανοιχτό, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της.

Η μητέρα περιέγραψε με αγανάκτηση όσα βίωσε, τονίζοντας ότι ο εφημερεύων παιδοχειρουργός αρνήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο και έδωσε μόνο τηλεφωνικές οδηγίες για ράψιμο από την παιδίατρο.

Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Την περασμένη Παρασκευή 24/10/2025, η ώρα 18:30 είχε ένα ατύχημα ο γιος μου 2.5 ετών και χτύπησε στο κεφάλι.

Ξεκινήσαμε απευθείας για τις Πρώτες Βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με έντονη αιμορραγία. 18:50 φτάσαμε, μας έβαλαν απευθείας μέσα και τύλιξαν το κεφάλι του μέχρι να έρθει η παιδίατρος, περιμέναμε περισσότερο από 2 ώρες να μας δει.

Εξέτασε τα αντανακλαστικά του και κάλεσε τον παιδοχειρουργό!
Στο τέλος, γύρω στις 21:30, και ενώ είχαν περάσει 3 ώρες με ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι και αιμορραγία, θυμήθηκε να πει ο εφημερεύων παιδοχειρουργός ότι δεν μπορεί να έρθει και να δώσει τηλεφωνικά οδηγίες στην παιδίατρο να τον ράψει.

Να τον ράψει χωρίς ειδίκευση; Η καημένη δεν ήξερε τι να κάνει, του έλεγε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο μόνη της και αυτός επέμενε!!!
Εννοείται πήραμε το παιδί μας και φύγαμε.

Το τραύμα ήταν πολύ βαθύ, είχε φτάσει στο κρανίο είπε ο γιατρός που τον έκανε τελικά και εμείς καθόμασταν εκεί με ανοιχτό το κεφάλι 4 ώρες!!!!

Πού είναι η υγεία που πληρώνουμε καθημερινά μέσα από τους μισθούς και τις φορολογίες μας;
Σε ποιους εμπιστευόμαστε καθημερινά την υγεία εμάς και των παιδιών μας;
Αφού δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα παιδιά μας γιατί δεν επιτρέπουν να γίνουν Πρώτες Βοήθειες και σε άλλα νοσοκομεία;
Πού ήταν ο εφημερεύων παιδίατρος;
Γιατί πληρώνονται τόσα λεφτά;
Πού πάνε τα λεφτά μας;

Δεν ξέρω τι άλλο να πω...
Τα σχόλια δικά σας...
Να μην τους χρειαστεί ποτέ κανένας, πραγματικά.»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράξενο θέαμα στους κυπριακούς δρόμους: Αυτοκίνητο με… κέρατα στην πρόσοψη! – Δείτε φωτογραφία
Στον αέρα η συμφωνία για την ΑΤΑ – Αντισταθμιστικά μέτρα ζήτησαν οι εργοδότες
Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε την ψυχοθεραπεία; Δύο ειδικοί εξηγούν πώς θα το καταλάβουμε
Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις
Χειροπέδες σε 55χρονο για λαθροθηρία – Κατασχέθηκαν δεκάδες νεκρά άγρια πτηνά και ζώα
Καιρός για βόλτες: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σαββατοκύριακο – Στα ύψη η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρικ Ντέιν: Νέες φωτογραφίες με τον ηθοποιό που έχει διαγνωστεί με ALS σε αναπηρικό αμαξίδιο

 01.11.2025 - 15:26
Επόμενο άρθρο

«Έκρηξη» διελεύσεων στα οδοφράγματα - «Πλημμυρίζουν» από Τ/κ οι ελεύθερες περιοχές

 01.11.2025 - 15:40
Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

Με συγκρατημένη αισιοδοξία και σαφές μήνυμα ενότητας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης, μιλά στο ThemaOnline για την επανεκκίνηση του κόμματος ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της 9ης Νοεμβρίου.Τονίζει πως «κανείς δεν περισσεύει», απευθύνει κάλεσμα επιστροφής σε παλιά στελέχη και δηλώνει έτοιμος να δώσει τη μάχη των Βουλευτικών εκλογών του 2026. Παράλληλα, αποκαλύπτει τους έξι πολιτικούς πυλώνες της ΕΔΕΚ για την επόμενη μέρα και στέλνει μήνυμα πίστης στις αρχές και τις αξίες του κόμματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η γροθιά που μας ενώνει, είναι πιο δυνατή από όσα μας χωρίζουν».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

  •  01.11.2025 - 08:44
Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

  •  01.11.2025 - 09:03
Λετυμπιώτης: Τέλος τα κινητά στις φυλακές - Πώς λειτουργεί το σύστημα απενεργοποίησης και εντοπισμού

Λετυμπιώτης: Τέλος τα κινητά στις φυλακές - Πώς λειτουργεί το σύστημα απενεργοποίησης και εντοπισμού

  •  01.11.2025 - 15:17
Κρητική βεντέτα με νεκρούς από πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου μετά από αντίποινα για βόμβα - Πάνε τραυματίες με αγροτικά στα νοσοκομεία

Κρητική βεντέτα με νεκρούς από πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου μετά από αντίποινα για βόμβα - Πάνε τραυματίες με αγροτικά στα νοσοκομεία

  •  01.11.2025 - 12:37
Κυπριακή Προεδρία ΣΕΕ: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες – Οι κύριες προτεραιότητες – Δημιουργήθηκαν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας

Κυπριακή Προεδρία ΣΕΕ: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες – Οι κύριες προτεραιότητες – Δημιουργήθηκαν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας

  •  01.11.2025 - 07:30
Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

  •  01.11.2025 - 15:34
Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις

Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις

  •  01.11.2025 - 07:34
Παράξενο θέαμα στους κυπριακούς δρόμους: Αυτοκίνητο με… κέρατα στην πρόσοψη! – Δείτε φωτογραφία

Παράξενο θέαμα στους κυπριακούς δρόμους: Αυτοκίνητο με… κέρατα στην πρόσοψη! – Δείτε φωτογραφία

  •  01.11.2025 - 08:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα