Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ιστοσελίδα μας, έφτασαν άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο επί τρεις ώρες δεν υπήρξε παρέμβαση από παιδοχειρουργό, ενώ το τραύμα του παιδιού παρέμενε ανοιχτό, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της.

Η μητέρα περιέγραψε με αγανάκτηση όσα βίωσε, τονίζοντας ότι ο εφημερεύων παιδοχειρουργός αρνήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο και έδωσε μόνο τηλεφωνικές οδηγίες για ράψιμο από την παιδίατρο.

Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Την περασμένη Παρασκευή 24/10/2025, η ώρα 18:30 είχε ένα ατύχημα ο γιος μου 2.5 ετών και χτύπησε στο κεφάλι.

Ξεκινήσαμε απευθείας για τις Πρώτες Βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με έντονη αιμορραγία. 18:50 φτάσαμε, μας έβαλαν απευθείας μέσα και τύλιξαν το κεφάλι του μέχρι να έρθει η παιδίατρος, περιμέναμε περισσότερο από 2 ώρες να μας δει.

Εξέτασε τα αντανακλαστικά του και κάλεσε τον παιδοχειρουργό!

Στο τέλος, γύρω στις 21:30, και ενώ είχαν περάσει 3 ώρες με ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι και αιμορραγία, θυμήθηκε να πει ο εφημερεύων παιδοχειρουργός ότι δεν μπορεί να έρθει και να δώσει τηλεφωνικά οδηγίες στην παιδίατρο να τον ράψει.

Να τον ράψει χωρίς ειδίκευση; Η καημένη δεν ήξερε τι να κάνει, του έλεγε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο μόνη της και αυτός επέμενε!!!

Εννοείται πήραμε το παιδί μας και φύγαμε.

Το τραύμα ήταν πολύ βαθύ, είχε φτάσει στο κρανίο είπε ο γιατρός που τον έκανε τελικά και εμείς καθόμασταν εκεί με ανοιχτό το κεφάλι 4 ώρες!!!!

Πού είναι η υγεία που πληρώνουμε καθημερινά μέσα από τους μισθούς και τις φορολογίες μας;

Σε ποιους εμπιστευόμαστε καθημερινά την υγεία εμάς και των παιδιών μας;

Αφού δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα παιδιά μας γιατί δεν επιτρέπουν να γίνουν Πρώτες Βοήθειες και σε άλλα νοσοκομεία;

Πού ήταν ο εφημερεύων παιδίατρος;

Γιατί πληρώνονται τόσα λεφτά;

Πού πάνε τα λεφτά μας;

Δεν ξέρω τι άλλο να πω...

Τα σχόλια δικά σας...

Να μην τους χρειαστεί ποτέ κανένας, πραγματικά.»