Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Έκρηξη» διελεύσεων στα οδοφράγματα - «Πλημμυρίζουν» από Τ/κ οι ελεύθερες περιοχές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έκρηξη» διελεύσεων στα οδοφράγματα - «Πλημμυρίζουν» από Τ/κ οι ελεύθερες περιοχές

 01.11.2025 - 15:40
«Έκρηξη» διελεύσεων στα οδοφράγματα - «Πλημμυρίζουν» από Τ/κ οι ελεύθερες περιοχές

Ραγδαία είναι η αύξηση του αριθμού των Τουρκοκυπρίων που περνούν από τα κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές, ενώ η αντίστοιχη ροή των Ε/κ προς τα κατεχόμενα μειώνεται, γράφει σήμερα η Χαλκίν Σεσί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ο συνολικός αριθμός» εισόδων» στα κατεχόμενα μειώθηκε κατά 1,18% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 5.144.332. Ο αριθμός των «εισόδων» το 2024 ήταν 5.205.706.

Σύμφωνα με στοιχεία του «υπουργείου τουρισμού» και της «αστυνομίας», 2.156 ήταν διελεύσεις Τ/κ και 1.677.680 Ε/κ ενώ οι υπόλοιπες 1.310.627 διελεύσεις έγιναν από άτομα από τρίτες χώρες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση των διελεύσεων  Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα επιταχύνεται αλλά οι διελεύσεις των Τουρκοκυπρίων προς την ε/κ πλευρά έχουν αυξηθεί με παρόμοιο ρυθμό.

Ο αριθμός των διελεύσεων των Τουρκοκυπρίων προς τον «νότο» αυξήθηκε κατά 14,12% μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου, ξεπερνώντας τα 2.158.000. Αυτή η αύξηση είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τη μείωση κατά 14,75% που παρατηρήθηκε από τους Ελληνοκύπριους. Κατά την οκτάμηνη περίοδο, υπήρξε μείωση κατά 291.350 διελεύσεις των Ελληνοκυπρίων.

Στο μεταξύ η Ντιαλόγκ γράφε σήμερα πρωτοσέλιδα ότι ενώ γίνεται λόγος για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων και εξεύρεση συνολικής λύσης, η έλλειψη λύσης για τα «βασανιστήρια» στα σημεία διέλευσης προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στους ασθενείς.

Ανάφερε ότι ακόμα και σε επείγουσες περιπτώσεις, τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να βρουν τρόπο να προχωρήσουν και οι ασθενείς αναγκάζονται να αποβιβαστούν και να περάσουν από έλεγχο. Πολίτες που έγιναν μάρτυρες αυτών των περιστατικών δήλωσαν ότι το πρώτο καθήκον των ηγετών είναι να μετριάσουν την συμφόρηση στα σημεία διελεύσεων και συνέστησαν το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Παραπονέθηκαν ιδιαίτερα για τον αργό ρυθμό των διαδικασιών στα ελληνοκυπριακά σημεία ελέγχου και κάλεσαν τον Τουφάν Έρχιουρμαν να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράξενο θέαμα στους κυπριακούς δρόμους: Αυτοκίνητο με… κέρατα στην πρόσοψη! – Δείτε φωτογραφία
Στον αέρα η συμφωνία για την ΑΤΑ – Αντισταθμιστικά μέτρα ζήτησαν οι εργοδότες
Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε την ψυχοθεραπεία; Δύο ειδικοί εξηγούν πώς θα το καταλάβουμε
Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις
Χειροπέδες σε 55χρονο για λαθροθηρία – Κατασχέθηκαν δεκάδες νεκρά άγρια πτηνά και ζώα
Καιρός για βόλτες: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σαββατοκύριακο – Στα ύψη η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

 01.11.2025 - 15:34
Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Σε μια συνέντευξη διαφορετική από τις συνηθισμένες, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχτηκε το Themaonline στο κτήμα του στην Αργάκα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

  •  01.11.2025 - 09:03
Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

  •  01.11.2025 - 08:44
Λετυμπιώτης: Τέλος τα κινητά στις φυλακές - Πώς λειτουργεί το σύστημα απενεργοποίησης και εντοπισμού

Λετυμπιώτης: Τέλος τα κινητά στις φυλακές - Πώς λειτουργεί το σύστημα απενεργοποίησης και εντοπισμού

  •  01.11.2025 - 15:17
Κρητική βεντέτα με νεκρούς από πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου μετά από αντίποινα για βόμβα - Πάνε τραυματίες με αγροτικά στα νοσοκομεία

Κρητική βεντέτα με νεκρούς από πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου μετά από αντίποινα για βόμβα - Πάνε τραυματίες με αγροτικά στα νοσοκομεία

  •  01.11.2025 - 12:37
Κυπριακή Προεδρία ΣΕΕ: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες – Οι κύριες προτεραιότητες – Δημιουργήθηκαν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας

Κυπριακή Προεδρία ΣΕΕ: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες – Οι κύριες προτεραιότητες – Δημιουργήθηκαν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας

  •  01.11.2025 - 07:30
Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

  •  01.11.2025 - 15:34
Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις

Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις

  •  01.11.2025 - 07:34
Παράξενο θέαμα στους κυπριακούς δρόμους: Αυτοκίνητο με… κέρατα στην πρόσοψη! – Δείτε φωτογραφία

Παράξενο θέαμα στους κυπριακούς δρόμους: Αυτοκίνητο με… κέρατα στην πρόσοψη! – Δείτε φωτογραφία

  •  01.11.2025 - 08:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα