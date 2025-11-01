Συναγερμός στο ΥΠΕΞ: Κύπριοι μαθητές και εθελοντές αποκλεισμένοι στην Τανζανία λόγω αναταραχών

Το Υπουργείο είχε εκδώσει την Παρασκευή ταξιδιωτική οδηγία για την Τανζανία, συνιστώντας στους Κύπριους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των συνεχιζόμενων αναταραχών και της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα.

Από τα 22 άτομα που επικοινώνησαν με το Υπουργείο, οι 14 είναι μαθητές ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι επισκέπτονταν τη χώρα στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης. Τους μαθητές συνόδευαν άλλοι τέσσερις ενήλικες, δύο συνοδοί και άλλα δύο άτομα από την Ελλάδα που έκαναν εθελοντισμό.

Επιπλέον, άλλοι τέσσερις Κύπριοι βρίσκονται για άλλους λόγους στη χώρα.

Όπως είπε ο κ. Γκότσης, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και βρίσκεται σε επαφή με τα 22 πρόσωπα, σε συνεργασία και με την Ύπατη Αρμοστεία στο Ναϊρόμπι, που καλύπτει και την Τανζανία.

«Τόσο η Ύπατη Αρμοστεία, όσο και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, που ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, βρίσκονται σε επαφή μαζί τους, μιλούν και με τις οικογένειές τους, για να μπορέσουν να επιστρέψουν μόλις καταστεί εφικτό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πτήσεις», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι το σημαντικό είναι να διατηρείται η ασφάλειά τους εκεί που είναι, να είναι προσεκτικοί και να παρακολουθούν την κατάσταση. «Τους ενημερώνουν οι Αρχές μας για το τι πρέπει να κάνουν. Μόλις βρεθεί ο πιο σωστός και ασφαλής τρόπος θα γίνουν οι σχετικές ενέργειες για να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν», σημείωσε.

Κάλεσε, επίσης, τυχόν άλλους Κύπριους που βρίσκονται στη χώρα να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ταξιδιωτική οδηγία.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στη Τανζανία, συνιστά στους Κύπριους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των συνεχιζόμενων αναταραχών και της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα», αναφέρεται στην ταξιδιωτική οδηγία που εκδόθηκε την Παρασκευή.

Επιπρόσθετα, συνιστάται στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποφεύγουν όλες τις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Συνιστάται επίσης όπως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να εφαρμόζουν μέγιστα μέτρα ασφαλείας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Κένυας, στο τηλέφωνο 254 111051430 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], [email protected].

Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στο τηλέφωνο +357 22 651113 και με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων στα τηλέφωνα +357 22 801000 και +357 97 775998.

Οι Κύπριοι πολίτες καλούνται επίσης να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφής Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ