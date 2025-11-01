Βεντέτα στην Κρήτη: Το πρώτο σενάριο για το πώς συνέβη το αιματοκύλισμα - Το χρονικό του αιματοκυλίσματος

Η αστυνομία προσπαθεί να λύσει το μυστήριο για το πώς ξεκίνησε το αιματοκύλισμα στο χωριό του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες των πυροβολισμών ήταν τρεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φανούριος Καργάκης συναντήθηκε στην είσοδο του χωριού με έναν άντρα της άλλης οικογένειας και τον ξάδερφό του. Από τους πυροβολισμούς, ο πρώτος έχασε τη ζωή του και οι άλλοι δύο είναι τραυματίες ενώ αναμένεται και να συλληφθούν.

Από τους πυροβολισμούς έχασε τη ζωή της και η 57χρονη γυναίκα, η οποία ήταν μέλος της δεύτερης οικογένειας, μετά από ανακοπή που έπαθε. Τραγική ειρωνεία είναι ότι η γυναίκα βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Επιπλέον από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα, ενώ η μία τραυματίας δεν έχει καμία σχέση με τις οικογένειες.

Το χρονικό του αιματοκυλίσματος



- Κρητική βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες που κατέληξε σε αιματοκύλισμα του χωριού Βορίζια



- Τουλάχιστον 2 νεκροί και 6 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά - Οι νεκροί είναι και από τις δύο οικογένειες (σ.σ. έναν άνδρα και μία γυναίκα)



- Με καλάσνικοφ γάζωσαν το χωριό ως αντίποινα για βόμβα που μπήκε σε οικοδομή της μίας οικογένειας



- Συνεχίζονται οι πυροβολισμοί σε φαράγγι του χωριού - Πάνοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο χωριό για λόγους ασφαλείας



- Σπεύδουν στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο αρχηγός του FBI



- Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στα νοσοκομεία - Τεταμένο το κλίμα στους συγγενείς, φόβοι για νέα επεισόδια

Με αγροτικά οι τραυματίες στα νοσοκομεία Από τους πυροβολισμούς υπάρχουν αρκετοί τραυματίες ενώ οι Αρχές τους έχουν «χωρίσει» σε διαφορετικά νοσοκομεία (σ.σ. Κέντρο Υγείας Μοιρών και Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας), τα οποία είναι φρορούμενα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια.



Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές οι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με ότι μέσο έχουν - ακόμα και με αγροτικά - τους τραυματίες στα νοσοκομεία.



Στο μεταξύ, το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων και έχει στείλει έξι ασθενοφόρα για τη διακομιδή των θυμάτων, ωστόσο τα οχήματα δεν μπορούν να πλησιάσουν, καθώς το περιστατικό δεν έχει τελειώσει.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο οικογένειες έχουν βεντέτα τον τελευταίο χρόνο ενώ το αιματοκύλισμα ξεκίνησε ως αντίποινα έπειτα από έκρηξη μηχανισμού σε οικοδομή αργά χθες το βράδυ. Από τους πυροβολισμούς υπάρχουν αρκετοί τραυματίες ενώ οι Αρχές τους έχουν «χωρίσει» σε διαφορετικά νοσοκομεία (σ.σ. Κέντρο Υγείας Μοιρών και Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας), τα οποία είναι φρορούμενα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια.Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές οι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με ότι μέσο έχουν - ακόμα και με αγροτικά - τους τραυματίες στα νοσοκομεία.Στο μεταξύ, το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων και έχει στείλει έξι ασθενοφόρα για τη διακομιδή των θυμάτων, ωστόσο τα οχήματα δεν μπορούν να πλησιάσουν, καθώς το περιστατικό δεν έχει τελειώσει.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο οικογένειες έχουν βεντέτα τον τελευταίο χρόνο ενώ το αιματοκύλισμα ξεκίνησε ως αντίποινα έπειτα από έκρηξη μηχανισμού σε οικοδομή αργά χθες το βράδυ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα