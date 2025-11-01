Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΒεντέτα στην Κρήτη: Το πρώτο σενάριο για το πώς συνέβη το αιματοκύλισμα - Το χρονικό του αιματοκυλίσματος
ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στην Κρήτη: Το πρώτο σενάριο για το πώς συνέβη το αιματοκύλισμα - Το χρονικό του αιματοκυλίσματος

 01.11.2025 - 16:56
Βεντέτα στην Κρήτη: Το πρώτο σενάριο για το πώς συνέβη το αιματοκύλισμα - Το χρονικό του αιματοκυλίσματος

Πολεμικό παραμένει το κλίμα στα Βορίζια της Κρήτης όπου αναζωπυρώθηκε βεντέτα δύο οικογενειών με αποτέλεσμα, δύο άνθρωποι να σκοτωθούν και έξι να τραυματιστούν.

Η αστυνομία προσπαθεί να λύσει το μυστήριο για το πώς ξεκίνησε το αιματοκύλισμα στο χωριό του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες των πυροβολισμών ήταν τρεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φανούριος Καργάκης συναντήθηκε στην είσοδο του χωριού με έναν άντρα της άλλης οικογένειας και τον ξάδερφό του. Από τους πυροβολισμούς, ο πρώτος έχασε τη ζωή του και οι άλλοι δύο είναι τραυματίες ενώ αναμένεται και να συλληφθούν.

Από τους πυροβολισμούς έχασε τη ζωή της και η 57χρονη γυναίκα, η οποία ήταν μέλος της δεύτερης οικογένειας, μετά από ανακοπή που έπαθε. Τραγική ειρωνεία είναι ότι η γυναίκα βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Επιπλέον από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα, ενώ η μία τραυματίας δεν έχει καμία σχέση με τις οικογένειες.

 
 

Το χρονικό του αιματοκυλίσματος


- Κρητική βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες που κατέληξε σε αιματοκύλισμα του χωριού Βορίζια

- Τουλάχιστον 2 νεκροί και 6 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά - Οι νεκροί είναι και από τις δύο οικογένειες (σ.σ. έναν άνδρα και μία γυναίκα)

- Με καλάσνικοφ γάζωσαν το χωριό ως αντίποινα για βόμβα που μπήκε σε οικοδομή της μίας οικογένειας

- Συνεχίζονται οι πυροβολισμοί σε φαράγγι του χωριού - Πάνοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο χωριό για λόγους ασφαλείας

- Σπεύδουν στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο αρχηγός του FBI

- Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στα νοσοκομεία - Τεταμένο το κλίμα στους συγγενείς, φόβοι για νέα επεισόδια
 

Με αγροτικά οι τραυματίες στα νοσοκομεία

Από τους πυροβολισμούς υπάρχουν αρκετοί τραυματίες ενώ οι Αρχές τους έχουν «χωρίσει» σε διαφορετικά νοσοκομεία (σ.σ. Κέντρο Υγείας Μοιρών και Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας), τα οποία είναι φρορούμενα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια.

 
Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές οι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με ότι μέσο έχουν - ακόμα και με αγροτικά - τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

Στο μεταξύ, το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων και έχει στείλει έξι ασθενοφόρα για τη διακομιδή των θυμάτων, ωστόσο τα οχήματα δεν μπορούν να πλησιάσουν, καθώς το περιστατικό δεν έχει τελειώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο οικογένειες έχουν βεντέτα τον τελευταίο χρόνο ενώ το αιματοκύλισμα ξεκίνησε ως αντίποινα έπειτα από έκρηξη μηχανισμού σε οικοδομή αργά χθες το βράδυ.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράξενο θέαμα στους κυπριακούς δρόμους: Αυτοκίνητο με… κέρατα στην πρόσοψη! – Δείτε φωτογραφία
Στον αέρα η συμφωνία για την ΑΤΑ – Αντισταθμιστικά μέτρα ζήτησαν οι εργοδότες
Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε την ψυχοθεραπεία; Δύο ειδικοί εξηγούν πώς θα το καταλάβουμε
Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις
Χειροπέδες σε 55χρονο για λαθροθηρία – Κατασχέθηκαν δεκάδες νεκρά άγρια πτηνά και ζώα
Καιρός για βόλτες: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σαββατοκύριακο – Στα ύψη η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στο ΥΠΕΞ: Κύπριοι μαθητές και εθελοντές αποκλεισμένοι στην Τανζανία λόγω αναταραχών

 01.11.2025 - 16:27
Επόμενο άρθρο

Απίστευτη εξέλιξη με τον Γιαμάλ: Διαγνώστηκε με την ίδια... αθεράπευτη πάθηση όπως ο Μέσι

 01.11.2025 - 17:20
Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Σε μια συνέντευξη διαφορετική από τις συνηθισμένες, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχτηκε το Themaonline στο κτήμα του στην Αργάκα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

  •  01.11.2025 - 09:03
Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

Μορφάκης Σολομωνίδης στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας»

  •  01.11.2025 - 08:44
Λετυμπιώτης: Τέλος τα κινητά στις φυλακές - Πώς λειτουργεί το σύστημα απενεργοποίησης και εντοπισμού

Λετυμπιώτης: Τέλος τα κινητά στις φυλακές - Πώς λειτουργεί το σύστημα απενεργοποίησης και εντοπισμού

  •  01.11.2025 - 15:17
Βεντέτα στην Κρήτη: Το πρώτο σενάριο για το πώς συνέβη το αιματοκύλισμα - Το χρονικό του αιματοκυλίσματος

Βεντέτα στην Κρήτη: Το πρώτο σενάριο για το πώς συνέβη το αιματοκύλισμα - Το χρονικό του αιματοκυλίσματος

  •  01.11.2025 - 16:56
Συναγερμός στο ΥΠΕΞ: Κύπριοι μαθητές και εθελοντές αποκλεισμένοι στην Τανζανία λόγω αναταραχών

Συναγερμός στο ΥΠΕΞ: Κύπριοι μαθητές και εθελοντές αποκλεισμένοι στην Τανζανία λόγω αναταραχών

  •  01.11.2025 - 16:27
Κυπριακή Προεδρία ΣΕΕ: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες – Οι κύριες προτεραιότητες – Δημιουργήθηκαν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας

Κυπριακή Προεδρία ΣΕΕ: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες – Οι κύριες προτεραιότητες – Δημιουργήθηκαν πάνω από 300 νέες θέσεις εργασίας

  •  01.11.2025 - 07:30
Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

Οργισμένη καταγγελία μητέρας στο «Τ» κατά του ΓΝ Λευκωσίας - Παιδοχειρουργός έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο για ράψιμο παιδιού

  •  01.11.2025 - 15:34
Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις

Black Friday: Έτοιμα τα καταστήματα - Μπαίνει ο μισθός στον λογαριασμό και φεύγεις για ψώνια – Πού θα κυμανθούν οι εκπτώσεις

  •  01.11.2025 - 07:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα