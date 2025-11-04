Tα 7 ψυχοσωματικά συμπτώματα που ίσως δεν ξέρεις ότι προκαλεί το άγχος

Οι έρευνες δείχνουν ότι η ψυχοσωματική σύνδεση είναι πιο ισχυρή απ’ ό,τι νομίζουμε και πολλές φορές, τα σωματικά συμπτώματα είναι το πρώτο καμπανάκι ότι κάτι μέσα μας χρειάζεται ηρεμία.

Σύμφωνα με μελέτες του Harvard Medical School και του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συνδέσμου (APA), όταν βιώνουμε άγχος, ο οργανισμός ενεργοποιεί τον μηχανισμό “fight or flight”: η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη αυξάνονται, το σώμα προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει απειλή. Έτσι όλα αλλάζουν: η αναπνοή, οι παλμοί, η πέψη, η θερμοκρασία του σώματος.

Ανακαλύψτε ποια είναι τα πιο συχνά σωματικά συμπτώματα του άγχους

1. Σφίξιμο στο στήθος ή δυσκολία στην αναπνοή

Το σώμα αντιδρά όπως σε κατάσταση πανικού, ακόμα κι αν δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Η γρήγορη, ρηχή αναπνοή αυξάνει το αίσθημα πνιγμού και πανικού.

2. Πόνος στον αυχένα, στους ώμους ή στη μέση

Η μυϊκή ένταση είναι από τις πιο κλασικές σωματικές εκφράσεις του άγχους. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, το χρόνιο στρες μπορεί να προκαλέσει ακόμα και φλεγμονώδη αντίδραση στους μυς.

3. Διαταραχές στο στομάχι και το έντερο

Η σύνδεση εγκεφάλου– εντέρου (γνωστή ως “gut-brain axis”) εξηγεί γιατί το άγχος προκαλεί φούσκωμα, ναυτία ή σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS). Το 95% της σεροτονίνης παράγεται στο έντερο. Οπότε, όταν το μυαλό αγχώνεται, το στομάχι και το έντερό σου το νιώθουν πρώτα.

4. Ταχυκαρδία ή αίσθημα «φτερουγίσματος» στην καρδιά

Η καρδιά αντιδρά στην ορμονική καταιγίδα του άγχους. Δεν σημαίνει απαραίτητα καρδιολογικό πρόβλημα, αλλά καλό είναι πάντα να γίνεται ιατρικός έλεγχος για αποκλεισμό παθολογικών αιτιών.

5. Μούδιασμα ή «μυρμήγκιασμα» στα άκρα

Η έντονη αναπνοή μειώνει το διοξείδιο του άνθρακα στο αίμα, οδηγώντας σε παροδικά νευρολογικά συμπτώματα που τρομάζουν- αλλά είναι ψυχοσωματικής φύσης.

6. Κόπωση, εξάντληση ή αϋπνία

Το σώμα εξαντλείται προσπαθώντας να παραμένει σε συνεχή εγρήγορση. Η διαταραχή του ύπνου είναι από τα πιο κοινά σημάδια χρόνιου άγχους, καθώς τα επίπεδα κορτιζόλης δεν πέφτουν τη νύχτα.

7. Τριχόπτωση, ακμή ή δερματικοί ερεθισμοί

Η δερματολογία του στρες είναι πλέον αναγνωρισμένος επιστημονικός κλάδος. Το άγχος αυξάνει τις φλεγμονές στο σώμα, επηρεάζοντας το δέρμα και τα μαλλιά.

Το σημαντικό είναι να μάθεις να αναγνωρίζεις τα σημάδια του πριν σε εξαντλήσουν. Το σώμα σου είναι ο πιο ειλικρινής σου σύμμαχος και προσπαθεί να σε προστατεύσει. Μάθε να το ακούς.

Πηγή: ladylike.gr