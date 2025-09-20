Ecommbx
Ήξερες ότι… η Coca-Cola εφευρέθηκε αρχικά ως φάρμακο για τον πονοκέφαλο;
 20.09.2025 - 14:21
Ο φαρμακοποιός Τζον Στιθ Πέμπερτον, ο οποίος ήταν βετεράνος του Αμερικανικού Εμφυλίου, έφτιαξε το 1886 ένα τονωτικό σιρόπι.

Το αρχικό του όνομα ήταν “Pemberton’s French Wine Coca”, και ο Πέμπερτον το διαφήμιζε ως θεραπεία για πολλά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των νευρολογικών παθήσεων, του πονοκεφάλου και της κατάθλιψης. Ήταν μια εποχή όπου τέτοιου είδους “ελιξήρια” ήταν πολύ δημοφιλή.

Η συνταγή του περιείχε δύο κύρια συστατικά: εκχύλισμα φύλλων κόκας (εξ ου και το όνομα “Coca”) και κόκκους κόλας, που είναι ένα καρύκευμα από τροπικό δέντρο της Αφρικής (εξ ου και το όνομα “Cola”). Το σιρόπι αναμειγνυόταν με  ανθρακούχο νερό και πωλούνταν στα φαρμακεία ως φάρμακο.

Μετά τον θάνατο του Πέμπερτον, ο επιχειρηματίας Άσα Κάντλερ αγόρασε τη συνταγή και την εταιρεία. Ήταν αυτός που έδωσε στην Coca-Cola τη μορφή που ξέρουμε σήμερα, μετατρέποντάς την από φάρμακο σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αναψυκτικά στον κόσμο.

ΠΗΓΗ: viralgreece.gr

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

