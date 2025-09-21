Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕφιάλτης με ρόπαλα και μαχαίρια: Συνελήφθη 25χρονος για την άγρια εισβολή στον Στρόβολο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εφιάλτης με ρόπαλα και μαχαίρια: Συνελήφθη 25χρονος για την άγρια εισβολή στον Στρόβολο

 21.09.2025 - 10:18
Εφιάλτης με ρόπαλα και μαχαίρια: Συνελήφθη 25χρονος για την άγρια εισβολή στον Στρόβολο

Στο πλαίσιο διερεύνησης της πιο πάνω υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη ενός προσώπου.

Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησής του.

Σημειώνεται, ότι σε σχέση με την πιο πάνω υπόθεση συνεχίζουν να καταζητούνται τα ακόλουθα πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

Yπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τα μεσάνυκτα στις 17 Σεπτεμβρίου λήφθηκε πληροφορία ότι, αριθμός προσώπων αφού έσπασαν τις εισόδους οικίας στον Στρόβολο όπου διαμένουν ομοεθνείς τους, εισήλθαν σε αυτή κρατώντας ρόπαλα και μεγάλα μαχαίρια.

Τα εν λόγω πρόσωπα φέρονται να προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα αντικείμενα και εξοπλισμό της οικίας. Επίσης, φέρονται να προκάλεσαν ζημιές και στις μοτοσικλέτες των ενοίκων, καθώς και σε ένα αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της εν λόγω οικίας.

Ένας εκ των ενοίκων, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τα εν λόγω πρόσωπα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περίθαλψη, αφού φέρει τραύματα στην πλάτη στο κεφάλι και στα χέρια τα οποία πιθανό να προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο. Από την οικία φαίνεται επίσης να κλάπηκε χρηματικό ποσό το οποίο ανήκει σε δύο εκ των ενοίκων.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Διάρρηξη με… λάφυρα όπλα στη Λάρνακα - Bρέθηκαν σε απίθανο σημείο - Χειροπέδες σε 21χρονο
Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία
Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου
Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» σήμερα - Μέχρι πότε θα κρατήσουν οι ζέστες;
Τραγωδία δίχως τέλος στη Γάζα: Γιατρός στα επείγοντα παρέλαβε νεκρούς τον αδερφό και τη νύφη του
Τριμερής Γκουτέρες - Χριστοδουλίδη - Τατάρ στη Νέα Υόρκη: Προς μια επανεκκίνηση ή ακόμη ένας κύκλος στασιμότητας στο Κυπριακό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο πιο γλυκός νέος κάτοικος της Αθαλάσσας: Δείτε το νεογέννητο γαϊδουράκι - Του έδωσαν και όνομα - Φωτογραφίες

 21.09.2025 - 11:17
Επόμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

 21.09.2025 - 11:38
VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

  •  21.09.2025 - 07:24
Τριμερής Γκουτέρες - Χριστοδουλίδη - Τατάρ στη Νέα Υόρκη: Προς μια επανεκκίνηση ή ακόμη ένας κύκλος στασιμότητας στο Κυπριακό

Τριμερής Γκουτέρες - Χριστοδουλίδη - Τατάρ στη Νέα Υόρκη: Προς μια επανεκκίνηση ή ακόμη ένας κύκλος στασιμότητας στο Κυπριακό

  •  21.09.2025 - 07:20
Η σκληρή απάντηση του ΔΗΣΥ στο ΑΚΕΛ για τα αντισημιτικά συνθήματα

Η σκληρή απάντηση του ΔΗΣΥ στο ΑΚΕΛ για τα αντισημιτικά συνθήματα

  •  21.09.2025 - 12:02
Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου

Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου

  •  21.09.2025 - 07:28
Ο πιο γλυκός νέος κάτοικος της Αθαλάσσας: Δείτε το νεογέννητο γαϊδουράκι - Του έδωσαν και όνομα - Φωτογραφίες

Ο πιο γλυκός νέος κάτοικος της Αθαλάσσας: Δείτε το νεογέννητο γαϊδουράκι - Του έδωσαν και όνομα - Φωτογραφίες

  •  21.09.2025 - 11:17
Ζει με το ενοίκιο και ένα μεροκάματο: Μητέρα μόνη με παιδί χρειάζεται τρόφιμα και ρούχα στη Λευκωσία

Ζει με το ενοίκιο και ένα μεροκάματο: Μητέρα μόνη με παιδί χρειάζεται τρόφιμα και ρούχα στη Λευκωσία

  •  21.09.2025 - 09:14
Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία

Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία

  •  21.09.2025 - 07:30
VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μια διαφορετική «πτυχή» της καθημερινότητας - Τι τον χαλαρώνει και τον ξεκουράζει – Πώς περνά τον χρόνο του στο αυτοκίνητο

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μια διαφορετική «πτυχή» της καθημερινότητας - Τι τον χαλαρώνει και τον ξεκουράζει – Πώς περνά τον χρόνο του στο αυτοκίνητο

  •  21.09.2025 - 07:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα